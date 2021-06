In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 29. Juni.

Malchow: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Motorradunfall

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Nachmittag des 18. Juni 2021 in Malchow. Ein Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall auf dem Blankenburger Pflasterweg am Freitag, den 18. Juni 2021, gegen 15.20 Uhr gesehen und kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) unter den Rufnummern (030) 4664-172800 oder -172801 oder an jede andere Polizeidienststelle. Bei dem Unfall war der 60-Jährige Motorradfahrer im Blankenburger Pflasterweg in Richtung B2 unterwegs, als er in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, den Bordstein touchierte und dann gegen einen Baum prallte. Er starb noch am Unglücksort.

Moabit: Funkstreifenteam mit Eiern beworfen

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Moabit eine Polizeioberkommissarin und einen Polizeikommissar mit Eiern beworfen. Die Streifenbesatzung war gegen halb eins zu einer Schlägerei in die Huttenstraße gerufen worden. Nachdem die beiden vergeblich nach dem Ort der Auseinandersetzung gesucht hatten, hielten sie sich noch kurz vor ihrem abgestellten Funkstreifenwagen auf.

Eine unbekannt gebliebene Person warf nun, offensichtlich gezielt, ein rohes Ei auf sie. Das Ei, das die beiden nur knapp verfehlte, traf die Innenseite der geöffneten Beifahrertür und verschmutze diese und den Innenraum des Streifenwagens. Das Einsatzteam sprach daraufhin eine in der Nähe stehende Gruppe von drei Männern an, die ihnen verdächtig erschien. Eine Person ergriff sofort die Flucht in Richtung Rostocker Straße. Die sofortige Verfolgung blieb allerdings erfolglos.

Bei ihrer Rückkehr zum Einsatzwagen waren auch die beiden weiteren Gruppenmitglieder verschwunden und ihr Streifenfahrzeug wies weitere Verschmutzungen durch Eierwürfe auf. Etwa 10 Minuten vor diesem Einsatz kam es schon zu Eierwürfen auf diese Polizeistreife. Zu dieser Zeit kontrollierte das Streifenteam ein Fahrzeug an der Beusselstraße Ecke Wittstocker Straße. Der Einsatzwagen musste für eine Innenraumreinigung getauscht werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat des Polizeiabschnitts 27.

Kreuzberg: Mülltonnen, Autos und Laterne brannten

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer in Kreuzberg ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat. Zeugen hatten gegen 3.10 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Baruther/Nostizstraße alarmiert, nachdem sie drei brennende Mülltonnen bemerkt hatten.

Die Flammen griffen dann auch auf mehrere geparkte Fahrzeuge und eine Straßenlaterne über. Die Feuerwehr löschte, dennoch brannte ein BMW vollständig aus und an einem VW entstand erheblicher Sachschaden. Auch die Straßenlaterne wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Charlottenburg: Mann leistet Widerstand bei Nike-Präsentation - Anzeige

Zu einem Polizeieinsatz kam es gestern Mittag in Charlottenburg. Gegen 11 Uhr alarmierten Mitarbeitende eines Nike-Sportgeschäfts in der Tauentzienstraße den Notruf, weil sie den starken Kundenandrang aufgrund der Vorstellung eines neuen Sportschuhs nicht mehr allein bewältigen konnten. Bei der Durchsetzung des Hausrechts unterstützten Beamte einer Einsatzhundertschaft, die die Anwesenden aufforderten, sich in einer Reihe aufzustellen und das Geschäft geordnet zu betreten. Alle Details zu dem Turnschuh-Tumult in Charlottenburg lesen Sie hier.

