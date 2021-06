Radfahrerin attackiert dreijähriges Mädchen und Schwester

Berlin. Eine Radfahrerin soll in Berlin ein dreijähriges Mädchen verletzt und seine 15-jährige Schwester beleidigt und verletzt haben. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau zunächst möglicherweise gezielt das Kind an, das Mädchen erlitt eine Knieverletzung. Die Schwestern hatten am Sonntagabend auf einem Gehweg in Friedrichshain miteinander gespielt. Als es dann zu einer Auseinandersetzung mit der älteren Schwester kam, wurde diese nach Auskunft der Polizei "fremdenfeindlich beleidigt". Im Anschluss versuchte die Frau, das T-Shirt der russischen Jugendlichen zu zerreißen und verletzte sie dabei. Die Frau flüchtete, als der Vater und weitere Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden. Gegen sie wird nun ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

( dpa )