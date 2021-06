Diebstahl des "Goldnest": Angeklagter verweigert Aussage

Berlin. In dem Prozess um den Diebstahl des sogenannten "Goldnest" aus einer Grundschule im Ortsteil Biesdorf hat der Angeklagte die Aussage am ersten Verhandlungstag am Montag verweigert.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 20 Jahre alten Munyr F. in der Anklage vor, in der Nacht zum 15. Mai 2019 das mir mehren Alarmanlagen gesicherte Kunstwerk aus dem Foyer der Schule zusammen mit mindestens einem unbekannten Komplizen entwendet zu haben. Das knapp ein Kilogramm schwere Goldnest, dessen Wert mir etwa 28.000 Euro beziffert wurde, ist laut Staatsanwaltschaft bis heute verschwunden.

In der Fuchsberg Grundschule in Biesdorf sollten in zwei Klassenräumen die „mobilen Luftreiniger“ aufgestellt werden. Eigentlich.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE FOTO SERVICE

Ermittler vermuten, dass es ebenso wie die 2017 gestohlene 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum eingeschmolzen worden sein könnte. Vor der Tat hatte es Hinweise auf deren Vorbereitung und eine interne Warnung bei der Polizei gegeben. Das Goldnest in der Glasvitrine war auch von außerhalb des Gebäudes gut sichtbar.

Eine kaputte Scheibe eines Außenfensters ist in der Fuchsberg Grundschule abgeklebt.

Foto: Annette Riedl / dpa

Die Kriminalpolizei hatte nach dem Diebstahl zwei Wohnungen, ein Juweliergeschäft und ein Auto in Neukölln durchsucht. Der Diebstahl sei auch "eine Machtdemonstration" gewesen, sagte damals ein Vertreter der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte stammt aus einer polizeibekannten Familie, die dem Milieu der Clan-Kriminalitat zugerechnet wird.