In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 28. Juni.

Steglitz: Weltkriegsbombe gefunden - Entschärfung noch am Montag

Am Oehlertring in Steglitz ist am Montag bei Bauarbeiten eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, ist eine Entschärfung noch am Montag erforderlich. Weitere Infos sollen folgen.

Im Oehlertring in #Steglitz wurde bei Bauarbeiten eine 250kg-#Weltkriegsbombe gefunden. Nach Einschätzung unserer Kriminaltechnik ist eine Entschärfung noch heute erforderlich. Weitere Infos folgen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 28, 2021

Polizei rückt zu Einsatz gegen Menschenhandel aus

Im Kampf gegen Menschenhandel durchsucht die Berliner Polizei seit den Morgenstunden mehrere Orte in der Hauptstadt. Die Beamten seien an sechs Anschriften im Einsatz, sagte ein Sprecher am späten Montagvormittag. Demnach lief die Aktion am Vormittag noch. Die Polizei vollstrecke Durchsuchungsbeschlüsse, hieß es weiter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Laut Polizei geht es um den Verdacht des Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft.

Dahme-Spreewald: Verdächtiger nach Bränden in Haft

Nach mehreren Bränden zwischen Prieros und Kolberg (Dahme-Spreewald) ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 23-Jährige war am Samstag nach Zeugenaussagen in der Nähe eines Feuers festgenommen worden. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Insgesamt brannte es am Waldrand der Landstraße 39 auf einer Fläche von circa 650 Quadratmeter. Die Feuerwehr löschte fünf kleinere Brände.

Storkow: Mann stirbt bei Paddeltour auf See

Bei einer Paddeltour auf dem Springsee bei Storkow (Oder-Spree) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine zwölfköpfige Gruppe am Sonnabend auf dem See, als ein 79-Jähriger mit einem Einzelkajak den Anschluss verlor. Daraufhin kehrten die anderen Paddler um und suchten nach ihm. Sie fanden das Boot leer vor und entdeckten den Mann leblos im Wasser treibend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde ans Ufer gebracht, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Den Angaben nach wohnte er im Kreis Oder-Spree. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.

Treptow: Polizei nimmt fünf "Hütchenspieler" fest - Haftbefehl beantragt

Bei einem gezielten Einsatz wegen Betruges haben Polizisten am Sonntagnachmittag in Treptow sieben tatverdächtige „Hütchenspieler“ festgenommen. Zudem beschlagnahmten sie eine vierstellige Summe Bargeld sowie diverses Spielmaterial. Zivilfahndern fiel im Treptower Park eine Gruppe auf, die dort das Betrugsspiel vorführten und offenbar mehrere Opfer gefunden hatte. Die Beamten beobachten, wie diese ihr gesetztes Geld verloren. Mit Hilfe weiterer Polizeikräfte konnten das kriminelle Spiel gegen 15.30 Uhr beendet und fünf Männer und zwei Frauen festgenommen werden.

Den Spielerlös hatten die Tatverdächtigen in einem Hotelzimmer an der Sonnenallee in Neukölln deponiert. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten eine vierstellige Summe Bargeld. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden fünf der Festgenommenen wieder entlassen. Zwei Männer, ein 20- und ein 50-Jähriger, wurden der Kriminalpolizei überstellt. Der 50-Jährige soll noch am Montag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen Betruges dauern gegen alle Beteiligten an.

Juwelendiebstahl in Dresden - Tatverdächtige bleiben in U-Haft

Zwei der Verdächtigen im Fall des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe in Dresden bleiben weiter in Untersuchungshaft. Das habe die routinemäßige Prüfung der Untersuchungshaft nach einem halben Jahr ergeben, teilte das Oberlandesgericht Dresden am Montag mit. Gegen die beiden 25 und 27 Jahre alten Clanmitglieder besteht weiterhin dringender Tatverdacht wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung. Zudem bestehe Fluchtgefahr, hieß es. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Die nächste reguläre Haftprüfung muss in drei Monaten erfolgen. Die beiden Männer waren im November des vergangenen Jahres im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Grüne Gewölbe Dresden als erste Tatverdächtige festgenommen worden.

Alle fünf mutmaßlichen Täter befinden sich mittlerweile wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls und der Brandstiftung in Untersuchungshaft. Erst Mitte Mai war ein fünfter dringend Tatverdächtiger für den Raub festgenommen worden. Sie gehören einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie an. Für die anderen Tatverdächtigen steht eine solche Haftprüfung noch an.

Bei dem spektakulären Coup in dem sächsischen Schatzkammermuseum hatten die Täter am 25. November 2019 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts von kaum schätzbarem Wert erbeutet. Von der Beute fehlt bislang jede Spur.

Altglienicke: Brandstifter versucht, Autos anzuzünden

In Altglienicke (Treptow-Köpenick) hat ein Unbekannter am Montagmorgen versucht, zwei Fahrzeuge in Brand zu setzen. Ein Zeuge hatte gegen 5.05 Uhr Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem er an der Lehmusstraße einen Mann bemerkt hatte, der hinter einem geparkten Honda hockte, dann hektisch auf ein Fahrrad stieg und davon fuhr. Der Zeuge, dem das Verhalten verdächtig vorgekommen war, entdeckte an dem Auto einen Brandschaden am rechtem Vorderrad. Alarmierte Polizisten bemerkten wenig später, dass der Unbekannte offenbar auch versucht hatte, einen danebenstehenden VW in Brand zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

Zehlendorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Zehlendorf schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte eine 46-Jährige mit ihrem Auto in der Königstraße aus und fuhr in den Fließverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten heranfahrenden 57 Jahre alten Motorradfahrer, der die Straße in Richtung Zehlendorf-Mitte befuhr.

Er sowie sein 34 Jahre alter Mitfahrer stürzten zu Boden und zogen sich zum Teil schwere Verletzungen zu. Der Ältere erlitt einen Fingerabriss sowie Verletzungen am Oberkörper, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der jüngere Mitfahrer erlitt Schürfwunden an Fuß und Ellenbogen. Auch er kam in eine Klinik, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kreuzberg: Mutmaßliche Räuber schlagen mit Gegenständen

Am Sonntagvormittag sind in Kreuzberg zwei mutmaßliche Räuber festgenommen worden. Gemäß den bisherigen Ermittlungen wurde ein 44-Jähriger gegen 11 Uhr an der Kottbusser Straße Ecke Reichenberger Straße von zwei Männern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, schlug das Duo mit einer Glasflasche und einem Holzgegenstand auf ihn ein.

Anschließend nahmen sie ihm unter anderem Geld und eine Kreditkarte ab. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen noch am Tatort zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 26 Jahren fest. Sie wurden der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Der Angegriffene kam mit Verdacht eines Armbruchs sowie Schürfwunden an Knie und Rücken zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Kreuzberg: Mann überfallen - Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem Überfall in der Nacht zu Montagf in Kreuzberg ist der Tatverdächtige festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt worden. Ein 34-Jähriger war gegen 0.30 Uhr am May-Ayim-Ufer unterwegs, als er von einem jungen Mann aus einer Gruppe heraus nach Zigaretten gefragt wurde. Als der Gefragte verneinte, bedrohte ihn der Mann mit einem Klappmesser. Plötzlich wurde er von einer anderen Person von hinten auf den Kopf geschlagen und ging zu Boden.

Aus seinem Rucksack wurde Geld, ihm selbst das auf dem Kopf getragene Basecap geraubt. Alarmierte Polizisten wurden bei der Absuche der Umgebung auf eine fünfköpfige Gruppe aufmerksam und nahmen einen 21-Jährigen fest, der von dem Opfer als Tatverdächtiger wiedererkannt wurde. Bei ihm wurde auch das genutzte Messer beschlagnahmt. Darüber hinaus trug ein 17-Jähriger das abgenommene Basecap. Der 21-Jährige wurde der Kriminalpolizei übergeben. Die übrigen Begleiter mussten sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und konnten dann ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen dauern.

Mitte: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Drei Männer sind Montag früh in Mitte festgenommen worden, als sie versuchten in ein Geschäft einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die drei kurz vor 4 Uhr, als sie durch ein Fenster in das Geschäft an der Torstraße kletterten und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die Männer im Alter von 26, 29 und 44 Jahren, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, noch am Tatort fest. Sie wurden nach erkennungsdienstlichen Behandlungen der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Mitte: Werkzeugkoffer aus Auto gestohlen – Tatverdächtiger festgenommen

In Mitte haben Polizisten in der vergangenen Nacht einen 46 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen gegen 22.55 Uhr in der Tieckstraße zwei Werkzeugkoffer aus einem VW Kombi entwendet zu haben. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Männer mit einem VW Beetle neben dem Kombi geparkt hatten und der Tatverdächtige dann die Heckscheibe des Kombi einschlug.

Der 46-Jährige habe anschließend die beiden Koffer aus dem Kombi genommen, diese in den Beetle geladen und sei dann mit seinem Begleiter davongefahren. Aufgrund der genauen Beschreibung des Fahrzeugs inklusive der Kennzeichen konnten alarmierte Polizistinnen und Polizisten den 46-Jährigen in der Strelitzer Straße festnehmen. In dem vermeintlichen Fluchtauto fanden sie die beiden Werkzeugkoffer. Der Komplize saß nicht mehr im Auto.

Wie Ermittlungen ergaben, gehörten die Kennzeichen nicht zum Fluchtfahrzeug, außerdem besteht der Verdacht, dass der Wagen gestohlen wurde. Das Auto und die Koffer wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und bei dem eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,3 Promille ergab, kam in einen Polizeigewahrsam. Er wurde der Kriminalpolizei übergeben. Sie leitet die noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aus Kfz, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kfz-Diebstahls.

Friedrichshain: Radfahrerin erfasst absichtlich Kind auf Gehweg - Schwester fremdenfeindlich beleidigt

Zu einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Vorfall ist es am Sonntag in Friedrichshain gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfasste eine Radfahrerin auf dem Gehweg der Wilhelm-Stolze-Straße absichtlich ein dreijähriges Mädchen, das dort mit ihrer 15 Jahre alten Schwester spielte. Bei dem Zusammenstoß mit der Radfahrerin erlitt die Dreijährige eine Knieverletzung.

Als die 15-Jährige die Radfahrerin zur Rede gestellt habe, sei sie zunächst fremdenfeindlich beleidigt worden. Die Frau soll versucht haben, das T-Shirt der Jugendlichen zu zerreißen. Die 15-Jährige erlitt Kratz- und Schürfwunden. Als der 41-jährige Vater und mehrere Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchtete die Radfahrerin.

Der Rettungsdienst brachte die Dreijährige in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen konnte. Ermittelt wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung, Beleidigung und Sachbeschädigung

Mitte: Feuerwehreinsatz wegen unbekannter Flüssigkeit

Die Feuerwehrleute waren in Vollschutzanzügen an der Einsatzstelle tätig.

Foto: Morris Pudwell

Eine unbekannte Flüssigkeit in einem Hochhaus in Mitte hat in der Nacht zu Montag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. 38 Einsatzkräfte rückten an, wie die Feuerwehr am frühen Montagmorgen twitterte.

Die Feuerwehr setzte Spezialgeräte und Ausrüstung ein. Die Feuerwehrleute waren in Vollschutzanzügen an der Einsatzstelle tätig. Sie nahmen von der Flüssigkeit Proben. Messungen ergaben jedoch, dass keine Gefahr von der Flüssigkeit im 9. Obergeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Rathausstraße ausging. Um welche Substanz es sich handelte, war zunächst unklar.

Brandenburg: Drei Tote und 91 Verletzte am Wochenende

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende drei Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Zudem wurden 91 Menschen verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Demnach registrierte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg zwischen Freitag und Sonntag 466 Unfälle. Bei 73 davon wurden Menschen verletzt oder getötet, bei den restlichen 393 Unfällen entstanden lediglich Sachschäden.

Einer der tödlichen Unfälle ereignete sich in Müncheberg östlich von Berlin. Ein 68 Jahre alter Autofahrer kam in der Nacht zu Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der L36 ab und fuhr gegen einen Baum. Er starb noch am Unfallort. In der Gemeinde Beetzsee bei Brandenburg/Havel starb ein 77 Jahre alter Beifahrer, nachdem die Fahrerin des Wagens am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache von der L98 abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der dritte tödliche Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Freienhagen, einem Ortsteil von Liebenwalde. Laut Polizeisprecher kollidierte ein 64-Jähriger mit seinem Wagen zunächst mit einem abbiegenden Auto, kam dann von der Fahrbahn ab und fuhr schließlich gegen einen Zaun. Er starb noch an der Unfallstelle.

