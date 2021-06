Autofahrer rammt Motorroller mit 81-Jährigem: Fahrerflucht

Berlin. Ein Autofahrer hat in Berlin-Britz einen Rollerfahrer angefahren und ist anschließend geflüchtet. Ein 81-Jährige war am Samstagabend mit dem Motorroller auf der linken Spur der Buschkrugallee unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Plötzlich habe ein ebenfalls stadteinwärts fahrender Wagen von der rechten Fahrspur nach links gewechselt. Laut Zeugen stieß er dabei mit dem Roller zusammen - der Rentner stürzte auf die Straße. Der Autofahrer stoppte jedoch nicht und fuhr davon. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste und auf die Intensivstation kam.

( dpa )