Berlin-Mitte: Illegale Party - Polizei räumt James-Simon-Park

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 27. Juni.

Mitte: Polizei räumt erneut James-Simon-Park

Erneut ist es am Samstagabend in Mitte zu einem Polizeieinsatz im James-Simon-Park in Mitte gekommen. Hunderte Menschen feierten dort wieder eine illegale Party. Die Beamten begingen den Park und sprachen zunächst einzelne Besucher an. Später am Abend wurde der Park dann erneut geräumt. Erst am Freitagabend hatte die Polizei in der Anlage eine Party mit Hunderten Teilnehmern aufgelöst.

Reinickendorf: Betrunkener fährt nach Unfall auf drei Rädern weiter

Ein Betrunkener hat in Reinickendorf ein Auto gerammt.

Foto: Thomas Peise

Kurz vor Mitternacht hat der Fahrer eines BMW am Zabel-Krüger-Damm in Reinickendorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er prallte gegen einen geparkten Oldtimer und schob ihn quer über die Fahrbahn. Dabei riss ein Vorderrad des BMW ab. Der Fahrer fuhr auf nur noch drei Reifen noch etwa 1,5 Kilometer bis zur Titiseestraße weiter. Dort konnten Polizisten den betrunkenen Mann festnehmen. Dieser habe keinen Führerschein, so die Aussage eines Beamten vor Ort. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Britz: Motorrollerfahrer (81) bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Motorrollerfahre ist in Britz schwer verunglückt.

Foto: Morris Pudwell

Am Samstagabend ist gegen 20.40 Uhr in Britz (Neukölln) ein 81 Jahre alter Motorrollerfahrer an der Buschkrugallee Höhe Leidener Straße gestürzt. Nach Informationen vor Ort soll der Fahrer dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Augenzeugen berichteten, dass ein Mercedes-Fahrer von der rechten auf die linke Spur wechselte, den Rollerfahrer anstieß und ihn dadurch zu Fall brachte. Anschließend flüchtete der Mann ohne anzuhalten. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste und intensivmedizinisch betreut wird. Die Fahrtrichtung in Richtung Kreuzberg war zwischen Neue Späthstraße und Leidener Straße für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst übernahm die Vermessung und Dokumentation der Unfallstelle.

Westend: Fahrradstreife stoppt Mercedes-Raser

In Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) haben zwei Polizisten einer Fahrradstreife am Samstagnachmittag einen Mercedes gestoppt. Gegen 14.20 Uhr fuhren die beiden Beamten auf ihren Rädern auf den Olympischen Platz, als sie plötzlich mit viel zu wenig Seitenabstand von einem Mercedes überholt wurden, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten mussten ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Anschließend setzte der Mercedes seine auffällige Fahrweise fort, umkreiste den Platz mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit und teilweise durchdrehenden Reifen. Wenig später gelang es den Polizisten, das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer flüchtet daraufhin zu Fuß, der Beifahrer saß noch im Wagen, ein Bekannter der beiden Männer hielt sich in der Nähe auf. Die Personalien der beiden 18-jährigen Zeugen wurden aufgenommen. Beide gaben an, keine Angaben zu dem Fahrer machen zu können. Der Mercedes verfügte über keine gültige Betriebserlaubnis und wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an.

Nikolassee: Feuerwehr löscht Brand in Klinik

Beim Brand in einer Klinik in Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf) ist ein Mensch verletzt worden. Der Brand brach am Samstagnachmittag in einem Aufenthaltsraum des Gebäudes an der Potsdamer Chaussee aus, wie die Feuerwehr am späten Abend per Twitter mitteilte. 46 Einsatzkräfte waren demnach drei Stunden lang vor Ort, das Feuer sei schnell gelöscht worden. Die verletzte Person wurde in der Klinik versorgt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Eine #Brandmeldeanlage alarmierte schnell die @Berliner_Fw. Es brannte in einem Aufenthaltsraum im EG. Eine Person wurde mit #Brandfluchthaube gerettet und in der Klinik versorgt. Der Brand war schnell gelöscht, Gebäude kontrolliert und belüftet. 46 Kräfte waren 3 h im Einsatz. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 26, 2021

Friedrichshain: Autofahrer reißt Tür auf - Radfahrerin prallt dagegen

In Friedrichshain ist am Samstagabend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 18 Uhr parkte der Fahrer eines Toyota an der Wühlischstraße am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen schlug er die Fahrertür gegen die vorbeifahrende Radfahrerin. Die 46-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Friedrichshain: Betrunkene beleidigen und schlagen Mann

In einer Grünanlage in Friedrichshain ist am Samstagabend ein 29-Jähriger von zwei Männern angepöbelt und geschlagen worden. Der 29-Jährige saß gegen 19.50 Uhr am Boxhagener Platz auf einer Wiese und hörte Musik. Ohne ersichtlichen Grund sollen die beiden Unbekannten ihn fremdenfeindlich beleidigt und ihm dann mit der Faust ins Gesicht und mit einem Holzstock auf den Arm geschlagen haben. Alarmierte Polizisten nahmen die tatverdächtigen Männer (50 und 51 Jahre alt) fest. Der 29-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung seiner Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der 50-Jährige einer Atemalkoholkontrolle zustimmte, bei der ein Wert von über 2,5 Promille festgestellt wurde, lehnte sein älterer Begleiter die Kontrolle ab. Bei beiden wurden auf staatsanwaltschaftliche Anordnung Blutentnahmen durchgeführt. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens während der Maßnahmen am Boxhagener Platz wurde gegen die beiden ein Anschlussgewahrsam bis in die heutigen Morgenstunden angeordnet. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

