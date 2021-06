Am Sonnabend musste die Berliner Feuerwehr zu mehreren Wohnungsbränden in Berlin ausrücken. Auch in einem Hochhaus brannte es.

Brand in Hochhaus in Lichtenberg - leblose Person gefunden

Berlin. Am Sonnabendabend wurde der Berliner Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Lichtenberg gemeldet. In der Paul-Junius-Straße brannte eine Wohnung im 7. Obergeschoss. "Personen sollen eingeschlossen sein", twitterte die Feuerwehr. "Wir sind mit 42 Einsatzkräften unterwegs. Infos folgen."

Laut einem Morgenpost-Reporter vor Ort wurde bei den Löscharbeiten eine leblose Person aufgefunden. Die Feuerwehr ist mit sechs Staffeln am Ort im Einsatz.

Die Flammen lodern aus der Wohnung in Lichtenberg.

Foto: Thomas Peise

Am Nachmittag brannte es in Gesundbrunnen

Bereits am Nachmittag hatten zwei Wohnungsbrände die Berliner Feuerwehr beschäftigt. Gegen 17.15 Uhr wurde Feuer an der Soldiner Straße in Gesundbrunnen gemeldet. Es brannte in einem ausgebauten Dachgeschoss. Insgesamt waren laut eines Sprechers in Spitze 90 Einsatzkräfte vor Ort. „Es wurde niemand verletzt und wir mussten niemanden retten.“

Die Polizei wurde am frühen Abend in die Soldiner Straße alarmiert, wo es in einem Dachgeschoss brannte.

Foto: Thomas Peise

Man habe das Feuer schnell löschen und ein Ausbreiten auf andere Wohnungen oder Nachbargebäude verhindern können. „Wir werden noch ein bis zwei Stunden mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt sein“, hieß es gegen 18.20 Uhr. Auch eine Drohne sei zum Einsatz gekommen.

Gleichzeitig brennt es in einer Klinik in Nikolassee

Fast zeitgleich brannte es in einer Klinik an der Potsdamer Chaussee in Nikolassee. Das Feuer war allerdings in einem Aufenthaltsraum und nicht in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Eine Person habe man mit einer sogenannten Brandfluchthaube in Sicherheit bringen müssen, so der Feuerwehrsprecher weiter. In Nikolassee waren rund 40 Kräfte im Einsatz.