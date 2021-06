Versuchter Einbruch in Lokal: Mann festgenommen

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Schöneberg festgenommen worden, nachdem er mit einem Komplizen versucht hatte, in ein Restaurant einzudringen. Ein Zeuge beobachtete das Duo am frühen Samstagmorgen an der Hintertür des Lokals in der Kleiststraße, wie die Polizei mitteilte. Als er die Männer ansprach, flüchteten sie demnach in Richtung Motzstraße. Die alarmierten Beamten nahmen darauf einen 21-Jährigen vorläufig fest - der zweite mutmaßliche Täter flüchtete unerkannt.

