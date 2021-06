Berlin-Mitte: Illegale Party - Polizei räumt James-Simon-Park

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 26. Juni.

Mitte: Illegale Party - Polizei räumt James-Simon-Park

Erneut hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend den James-Simon-Park in Mitte geräumt. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Einige Personen von den Beamten überprüft. Im James-Simon-Park kommen immer wieder Jugendliche zusammen, um dort gemeinsam zu feiern. Nicht immer blieb es dabei friedlich. Erst in der Nacht zu Donnerstag bewarfen Dutzende Jugendliche Polizisten mit Flaschen und beschädigten Polizeiwagen. Es gab mehrere Festnahmen. Nach Angaben eines Sprechers hätten sich 60 bis 70 Jugendliche an der Randale beteiligt.

Hellersdorf: Mann von U-Bahn erfasst

In Hekllersdorf ist ein Mann von einer U-Bahn erfasst worden.

Foto: Thomas Peise

Gegen 1 Uhr ist es in einem U-Bahntunnel in Hellersdorf zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In dem Tunnel an der Station Kaulsdorf-Nord der Linie U5 wurde eine Person von einer U-Bahn angefahren. Der junge Mann wurde von der Feuerwehr gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Britz: Transporterfahrer rammt Motorradfahrer

In Britz hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Foto: Morris Pudwell

An der Grenzallee in Britz (Neukölln) hat sich in der Nacht zu Sonnabend ein Unfall mit einem Motorradfahrer und einem Transporter ereignet. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Augenzeugen berichteten, dass der Biker und der Transporterfahrer zuvor in Streit geraten sein sollen. Danach habe der Transporterfahrer den Mann gezielt angefahren. Die Polizei ermittelt.

