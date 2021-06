Schlägerei im Clanmilieu: Anklage gegen Nassar Remmo erhoben

Berlin. Ein halbes nach mehreren Schlägereien in Neukölln und Gesundbrunnen hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen der mutmaßlich Beteiligten erhoben. Nassar Remmo (44), Mitglied des bekannten arabischstämmigen Clans, wird gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen und Landfriedensbruch in zwei besonders schweren Fällen erhoben, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Ende vergangenen Jahres tobte in Berlin ein Bandenkrieg zwischen dem Remmo-Clan und tschetschenischen Gruppen. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, wobei der bereits einschlägig vorbestrafte Nassar Remmo laut Anklage an zwei beteiligt war. So soll er am 7. November gegen 22 Uhr gemeinsam mit mehreren zum Teil unbekannten Mittätern drei Männer „mit Schlagstöcken, Eisenstangen und Messern misshandelt und schwer verletzt haben“.

Am Folgetag gegen 18 Uhr wurden am selben Ort zwei Männer, ebenfalls Tschetschenen, von rund 20 Personen angegriffen und schwer verletzt. Auch hier stachen die Täter, wovon Nassar Remmo laut Staatsanwaltschaft einer ist, zu. Eines der Opfer musste mit Stich- und Schnittverletzungen in Krankenhaus gebracht werden.

Angriff der Remmos war Racheakt für Attacke auf Neuköllner Spätkauf

Die Angriffe werden von den Ermittlern als Racheakt für eine vorherige Attacke der Tschetschenen auf einen Spätkauf an der Neuköllner Wildenbruchstraße gewertet. Mehrere Vermummte hatten das Geschäft, das dem Remmo-Clan zugerechnet wird, gestürmt. Laut Zeugen waren rund 30 Personen mit Wasserpfeifen, Messern und und Einrichtungsgegenständen aufeinander losgegangen. Mehrere Männer mussten mit zum Teil schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Am 18. Februar 2020 hatte die Berliner Polizei gemeinsam mit Kräften des Bundeskriminalamts und der Steuerfahndung 22 Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht. Darunter waren auch zwei an der Wildenbruchstraße, die zu den 77 Immobilien der Familie Remmo gehören, die 2018 beschlagnahmt wurden. Dabei wurde auch Nassar Remmo festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Ermittelt wird wegen des Verdachts des Handels mit Drogen und Kriegswaffen. Zuvor war von französischen und niederländischen Ermittlern der Nachrichtendienst „EnchroChat“ entschlüsselt, über den sich Kriminelle zum Teil offen über ihre Geschäfte ausgetauscht haben sollen. Nassar Remmo trug seit 2019 eine elektronische Fußfessel.