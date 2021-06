In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 25. Juni.

101-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Tiergarten

Eine 101 Jahre alte Frau ist nach einem Brand in einer Wohnung in Tiergarten tot aufgefunden worden. Derzeit sei noch unklar, ob die Frau aufgrund einer im Zusammenhang mit dem Brand stehenden Verletzung oder aus anderen Gründen gestorben sei, teilte ein Sprecher des Lagezentrums Berlin mit. Das Feuer brach am späten Donnerstagabend aus. Die Bewohner der anderen Wohnungen in der Kluckstraße mussten das Haus bei dem Brand nicht verlassen, weitere Verletzte waren nicht bekannt.

Stern-Demos zum Christopher Street Day in Berlin

Zum Christopher Street Day wollen am Samstag (13.00) mehrere Demonstrationen durch Berlin in Richtung Alexanderplatz ziehen. Unter dem Dach des „CSD Berlin Pride“ sind drei Routen geplant. Nach Angaben der Polizei sind zu diesen Demos insgesamt 9500 Teilnehmer angemeldet. Es geht um verschiedene Bereiche der queeren Szene. Die Aktion ist eine Alternative zum klassischen Berliner CSD. Der CSD hatte in den Vorjahren als Parade Hunderttausende auf die Straßen gelockt und ist diesmal am 24. Juli als Polit-Demo geplant.

Am Samstag widmet sich der „East Pride“ der Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR, vorab gibt es einen Gottesdienst in der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg. In Neukölln will der Verein Travestie für Deutschland auf die „desolate Situation“ der Szene-Infrastruktur aufmerksam machen, Start ist in der Hasenheide. Am Oranienplatz in Kreuzberg geht es unter dem Motto „QTIBIPOC United“ um feministische Themen und die Rassismus-Debatte.

Vergangenes Jahr fielen große Paraden wegen der Corona-Pandemie aus. Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern. Ende Juni 1969 stürmten Polizisten in New York die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen die Willkür aus.

Mehrtägige Vollsperrung der A10 im Berliner Norden

Der Autobahn 10 steht im Berliner Norden eine mehrtägige Vollsperrung bevor. Betroffen sei der Bereich am Dreieck Pankow in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) sowie die Strecke zwischen Dreieck Pankow und Barnim in Fahrtrichtung Rostock, teilte das Unternehmen Havellandautobahn am Donnerstag mit. Die Vollsperrungen sollen von Donnerstag (2. Juli, 22 Uhr) bis Sonntag (4. Juli, 14 Uhr) bestehen. Entsprechend beschilderte Umleitungen würden eingerichtet.

Grund für die Vollsperrungen sind notwendige Arbeiten an einer Brücke. Das geschieht im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn 10, die derzeit erfolgen und immer wieder Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen.

Autobrand in Reinickendorf - weitere Fahrzeuge beschädigt

Ein Auto hat in der Nacht zu Freitag in der Brusebergstraße in Reinickendorf gebrannt. Zwei weitere Fahrzeuge seien durch die Flammen beschädigt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Warum der Wagen in Flammen stand, war zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

In Berlin brennen immer wieder Fahrzeuge. Erst in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag haben Wohnwagen sowie ein Transporter in Berlin-Lichtenberg Feuer gefangen. In beiden Fällen hatte das Brandkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Motorradfahrer stößt mit Transporter zusammen - schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Mahlsdorf mit einem Transporter zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Warum der Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der Hönower Straße in den Transporter fuhr, war zunächst unklar, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte sie nicht.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail