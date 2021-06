69-Jähriger kommt bei Autounfall ums Leben

Nuthetal. Bei einem Unfall zwischen Potsdam und Nuthetal (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist ein 69-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Auto am Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Wagen krachte in einen entgegenkommenden Lkw und blieb im Straßengraben liegen. Zeugen hätten sich noch vor Ort um den Mann gekümmert, der 69-Jährige sei jedoch noch an der Unfallstelle gestorben. Die L79 war nach dem Unfall für etwa vier Stunden voll gesperrt.

