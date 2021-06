Erneut Razzia beim Remmo-Clan

Am Donnerstagmorgen durchsuchten bewaffnete Kräfte der Berliner Polizei eine Wohnung des Remmo-Clans in Baumschulenweg.

Berlin. Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Berliner Polizei durchsuchten am Donnerstagmorgen eine Wohnung im Treptow-Köpenicker Ortsteil Baumschulenweg. Dort lebt nicht nur ein Mitglied der stadtbekannten Familie Remmo. Es ist dieselbe Wohnung, in der am 17. Mai Abdul Majed Remmo festgenommen wurde, der am Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden im November 2019 beteiligt gewesen sein soll.

Ob es einen Zusammenhang zu dem Fall gibt und was der Grund für die Razzia war, war am Donnerstagvormittag noch unklar. Laut Angaben von vor Ort wurde niemand festgenommen.

Grünes Gewölbe: Schmuck von unschätzbarem Wert gestohlen

Bei dem Diebstahl in Dresden am 25. November 2019 erbeuteten die Täter Edelsteine und Schmuckstücke aus dem 17. und 18. Jahrhundert von unschätzbarem Wert. Schnell führte die Spur zum Berliner Remmo-Clan, der immer wieder durch spektakuläre Straftaten auf sich aufmerksam macht. Fast genau ein Jahr nach der Tat wurden am 17. November 2020 Wissam, Bashir und Rabih Remmo in Berlin gefasst, knapp einen Monat später auch Mohamed Remmo. Sein Zwillingsbruder Abdul Majed war bis Mai 2021 flüchtig.

Vier der fünf Männer befinden sich in Sachsen in Untersuchungshaft, Wissam Remmo sitzt in Berlin im Gefängnis. Im Februar 2020 wurde der 24-Jährige für seine Beteiligung am Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum im März 2017 zu einer viereinhalbjährigen Jugendstrafe verurteilt.