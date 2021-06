Wohnwagen-Brand in Hohenschönhausen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 24. Juni.

In Hohenschönhausen brannte in der Nacht ein Wohnwagen. Brandstiftung ist wahrscheinlich.

Hohenschönhausen: Wohnwagen und Transporter brennen aus

Auf einem Parkplatz an der Falkenberger Chaussee in Hohenschönhausen (Lichtenberg) ist gegen 1.10 Uhr ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Ganz in der Nähe ging an der Wustrower Straße ein Transporter in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Charlottenburg: Auto-Corso - Polizei sperrt Kurfürstendamm

Ein riesiger Autokorso verstopfte am Mittwochabend den Kurfürstendamm in der City West.

Foto: Thomas Peise

Nachdem die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM knapp ins Achtelfinale eingezogen ist, herrschte am späten Mittwochabend am Kurfürstendamm in Charlottenburg kurzzeitig Chaos. Ein langer Autokorso legte den Verkehr lahm. Die Polizei musste aufgrund der vielen Fahrzeuge zeitweise den Kurfürstendamm komplett sperren und kontrollierte auch vereinzelt Fahrzeuge und deren Insassen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail