Wannsee: Auto bringt Hallendach zum Einsturz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 23. Juni.

Mariendorf: Lkw überfährt Radfahrerin - Frau überlebt schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) schwere Verletzungen erlitten. Ein 61-Jähriger bog gegen 14 Uhr mit seinem Lkw von der Großbeerenstraße nach rechts in die Friedenstraße ab. Dabei erfasste er die 25-Jährige, die die Kreuzung in Richtung Rathausstraße überqueren wollte. Die Frau stürzte und wurde von dem Sattelzug überrollt. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei.

Köpenick: Auto brennt - Brandstiftung vermutet

Am Dienstagabend hat in Köpenick ein Auto gebrannt. Passanten entdeckten das Feuer an dem an der Seelenbinderstraße geparkten BMW gegen 19.15 Uhr und alarmierten die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail