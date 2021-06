Badeunfall: Achtjähriger aus Michendorf tödlich verunglückt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 22. Juni.

Neukölln: Feuerwehr wegen Gasleck im Einsatz

In einem Industriegebiet in Neukölln ist am Dienstagvormittag Gas aus einer defekten Leitung ausgetreten. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz und konnte das Leck des geplatzten Mitteldruckrohres verschließen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Zu einer Gasexplosion kam es demnach nicht. Die Ursache des Lecks sei zunächst nicht bekannt, hieß es weiter. Zu den betroffenen Anwohnern machte die Feuerwehr keine Angaben.

#Gasausströmung in #Neukölln

In der #Bergiusstraße kam es zur Havarie einer Gasleitung auf der Straße. Die @Berliner_Fw ist seit 7 h mit 22 Kräften im Einsatz, hat Gebäude kontrolliert, Brandschutz sicher gestellt. @NBB_DE arbeitet an der Störungsbeseitigung. Dauer noch ca. 2 h. pic.twitter.com/jxio6n7noE — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 22, 2021

Charlottenburg: Ehepaar überrascht Einbrecher im Wohnzimmer

Ein Ehepaar hat am Montagmittag in Charlottenburg einen Einbrecher in seinem Wohnzimmer überwältigt. Gegen 13.50 Uhr hörte der 44 Jahre alte Mann in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kaiser-Friedrich-Straße Geräusche. Im Wohnzimmer entdeckte er einen unbekannten Mann, der vermutlich durch die geöffnete Terrassentür eingedrungen war, als dieser gerade den Rucksack des Mannes durchwühlte. Dieser rief seine Frau zur Hilfe und hielt den Eindringling, der versuchte, sich mit einem Reizgasspray zu wehren, fest. Die Ehefrau (40) alarmierte die Polizei, die den 27-Jährigen festnahm. Eer wurde einem Einbruchskommissariat übergeben. Der Festgenommen ist bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten und soll am Dienstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

