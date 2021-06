Wannsee: Auto bringt Hallendach zum Einsturz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 22. Juni.

Wannsee: Auto stürzt Böschung hinunter und bringt Hallendach zum Einsturz

Bei einem Unfall in Wannsee (Steglitz-Zehlendorf) ist am Montagmittag ein 78 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann mit seinem Auto auf einem Parkplatz an der Königstraße oberhalb einer Sportboot-Marina, als sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen stark beschleunigte. Das Auto durchbrach eine Hecke und einen Zaun, stürzte eine Böschung hinunter und fiel auf das Dach eines Bootshauses, das nachgab und mit dem Fahrzeug einbrach. Die Berliner Feuerwehr öffnete die hintere Tür auf der Fahrerseite mit einer Hydraulikschere, um den 78-Jährigen aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto und dem Gebäude entstanden erhebliche Sachschäden, außerdem wurden Arbeitsgeräte und Werkzeuge zerstört. Da das Fahrzeug zudem einen Altöltank leicht beschädigt hatte, pumpte die Feuerwehr das Öl vorsorglich in ein neues Kunststofffass. Das Auto wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Neukölln: Feuerwehr wegen Gasleck im Einsatz

In einem Industriegebiet in Neukölln ist am Dienstagvormittag Gas aus einer defekten Leitung ausgetreten. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz und konnte das Leck des geplatzten Mitteldruckrohres verschließen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Zu einer Gasexplosion kam es demnach nicht. Die Ursache des Lecks sei zunächst nicht bekannt, hieß es weiter. Zu den betroffenen Anwohnern machte die Feuerwehr keine Angaben.

#Gasausströmung in #Neukölln

In der #Bergiusstraße kam es zur Havarie einer Gasleitung auf der Straße. Die @Berliner_Fw ist seit 7 h mit 22 Kräften im Einsatz, hat Gebäude kontrolliert, Brandschutz sicher gestellt. @NBB_DE arbeitet an der Störungsbeseitigung. Dauer noch ca. 2 h. pic.twitter.com/jxio6n7noE — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 22, 2021

Charlottenburg: Ehepaar überrascht Einbrecher im Wohnzimmer

Ein Ehepaar hat am Montagmittag in Charlottenburg einen Einbrecher in seinem Wohnzimmer überwältigt. Gegen 13.50 Uhr hörte der 44 Jahre alte Mann in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kaiser-Friedrich-Straße Geräusche. Im Wohnzimmer entdeckte er einen unbekannten Mann, der vermutlich durch die geöffnete Terrassentür eingedrungen war, als dieser gerade den Rucksack des Mannes durchwühlte. Dieser rief seine Frau zur Hilfe und hielt den Eindringling, der versuchte, sich mit einem Reizgasspray zu wehren, fest. Die Ehefrau (40) alarmierte die Polizei, die den 27-Jährigen festnahm. Eer wurde einem Einbruchskommissariat übergeben. Der Festgenommen ist bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten und soll am Dienstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Kaulsdorf: Einbrecher flüchtet aufs Dach

In Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) ist am Montagmittag ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden. Ein 68 Jahre alter Passant beobachtete gegen 11.30 Uhr, dass ein Mann vor einem Fenster eines Einfamilienhauses an der Finsterberger Straße stand. Plötzlich schlug der Unbekannte die Scheibe ein und kletterte in das Gebäude. Der Zeuge alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte ein und umstellten das Haus. Der Einbrecher flüchtete daraufhin auf das Dach. Da fie Flucht ausweglos war, begab er sich wieder nach unten und wurde festgenommen. Aus dem Rucksack des 23-Jährigen beschlagnahmten die Beamte mehrere Schmuckstücke, die mutmaßlich aus dem Haus stammteen. Der Festgenommene, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste sich in einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandeln lassen und wurde anschließend einem Einbruchskommissariat überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Westend: Motorradfahrer rammt Frau auf Dreirad

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) hat sich eine Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 61-Jährige fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Dreirad auf dem Radweg des Theodor-Heuss-Platzes und überquerte dabei die Fahrbahn des Kaiserdammes. Ein 74 Jahre alter Motorradfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr und nach rechts in den Kaiserdamm einbiegen wollte, prallte mit der Frau zusammen. Rettungskräfte brachten die 61-Jährige mit dem Verdacht einer Hüftfraktur in eine Klinik. Der Yamaha-Fahrer blieb unverletzt.

