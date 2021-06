Münster: Junge missbraucht - Fahndung nach Mann mit Berliner Dialekt

Berlin. Im Fall von schweren sexuellen Missbrauchshandlungen an einem männlichen Kleinkind fahnden Ermittler aus Nordrhein-Westfalen öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Der Unbekannte, der auf mehreren beschlagnahmten Bild- und Videodateien zu sehen ist, spricht mit Berliner Dialekt, heißt es am Dienstagvormittag in der Mitteilung der Polizei Münster. Aus diesem Grund bittet auch die Berliner und Brandenburger Polizei die Bevölkerung um MIthilfe. Das Opfer des Tatverdächtigen ist unbekannt.

Der Tatverdächtige hat kurze hellbraune/dunkelblonde Haare und ausgeprägte Geheimratsecken. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Ermittelt wird von der Ermittlungskommission Rose der Polizei Münster.

Für Zeugenhinweise ist eine Hotline geschaltet. Diese ist unter der Rufnummer 0251 275-4000 zu erreichen.

Missbrauchskomplex Münster: Erste Verurteilung im November

Im sogenannten Missbrauchskomplex Münster war im November 2020 ein 53-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er war wegen schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes angeklagt. Er hatte die Taten gegenüber den Ermittlern gestanden und Hinweise zu weiteren Beschuldigten geliefert.

Allein die Staatsanwaltschaft Münster hat bisher Anklage gegen insgesamt neun Personen erhoben. In den Verfahren geht es um acht minderjährige Opfer. Immer wieder stammten sie aus dem nahen Familienumfeld. Gegen mindestens 20 weitere Beschuldigte laufen bundesweite Ermittlungen.

Haupttatort des Missbrauchsfälle wurde abgerissen

Als Haupttatort der Missbrauchsfälle von Münster gilt eine Gartenlaube des Hauptbeschuldigten. Sie wurde im Juni 2020 von der Polizei abgerissen.

