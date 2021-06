In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 21. Juni.

Fünf Verletzte bei Unfall in Schöneberg

Gestern Mittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW den Voralberger Damm in Richtung Rubensstraße und bog nach links in den Grazer Damm ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 27-Jährigen, der mit seinem Mercedes auf dem Voralberger Damm Richtung Riemenschneiderweg unterwegs war.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls schleuderte der mit fünf Personen besetzte VW gegen einen auf der Mittelinsel aufgestellten Wegweiser und ein Werbeschild und kam dort schließlich zum Stehen. Der 39-Jährige Fahrer des VW erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock. Die 34-jährige Beifahrerin sowie die drei im Fahrzeug befindlichen Kinder, ein 11 Jahre altes Mädchen, ihr 14-jähriger Bruder und ein knapp 7 Monate alter Säugling, wurden schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer erlitt Verletzungen am Kopf und am Nacken. Er konnte die Klinik, wie Fahrer des VW nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Charlottenburg: Zivilstreife stoppt Raser

Mit bis zu knapp über 130 km/h bei erlaubten 80 km/h war ein Autofahrer in der vergangenen Nacht auf der Stadtautobahn in Charlottenburg deutlich zu schnell unterwegs. Der Mann raste gegen 23 Uhr mit seinem Renault Clio auf der A 100 an einem Zivilwagen der Autobahnpolizei vorbei, der sich auf Streifenfahrt in Richtung Neukölln befand.

Nach der Geschwindigkeitsmessung inklusive Videoaufzeichnung, während derer mehrfach der Fahrstreifen ohne zu blinken gewechselt und die Ausfahrt Spandauer Damm mit einem riskanten Manöver erreicht wurden, hielten die Einsatzkräfte den Fahrer an und überprüften ihn. Nachdem das Fahrzeug und der Führerschein beschlagnahmt worden waren, mussten der 28-Jährige und seine 23 Jahre alte Begleiterin den Weg zu Fuß fortsetzen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Spandau: Jugendlicher randaliert in Jugendeinrichtung - Polizistin verletzt

In einer Spandauer Jugendeinrichtung randalierte gestern Vormittag ein 17-Jähriger. Bei dem anschließenden Polizeieinsatz verletzte er eine Kollegin leicht am Arm. Gegen 10.45 Uhr wurde die Polizei in die Neuendorfer Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, verletzte sich der Jugendliche mit einer Glasscheibe selbst, so dass sie ihn überwältigten und vorläufig festnahmen.

Dabei leistete der junge Mann Widerstand und verletzte auch eine Beamtin. Während die Polizeioberkommissarin nach einer ambulanten Behandlung ihren Dienst fortsetzen konnte, wurde der ebenfalls nur leicht verletzte 17-Jährige nach einer medizinischen Versorgung der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses übergeben.

Mutmaßlich Schüsse in Berlin-Wedding - mehrere Verletzte

In Wedding sind am späten Sonntagabend vermutlich mehrere Schüsse gefallen. Dabei wurden nach Angaben eines dpa-Reporters mindestens drei Menschen verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam es im Bereich der Müllerstraße zu dem Vorfall.

Wie der Reporter berichtete, kamen die Verletzten anschließend in ein Krankenhaus. Eine Frau erlitt einen Schock. Demnach ereignete sich der Zwischenfall vor einem Lokal, dort stellte die Polizei Patronenhülsen sicher. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Müllerstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Zudem waren in der Nachbarschaft Beamte mit Maschinengewehren im Einsatz

Lesen Sie mehr dazu im Artikel...

Löscharbeiten bei Waldbrand in Oberhavel gehen weiter

Die Löscharbeiten am bislang größten Waldbrand der Saison in Bötzow (Landkreis Oberhavel) sind am Montag fortgesetzt worden. Der erhoffte Regen sei in der Nacht ausgeblieben, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes, am Montagmorgen. Auf einer Fläche von etwa acht Hektar nordwestlich von Berlin brennt es seit Freitag.

Etwa 50 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Glutnester. Für den Vormittag seien Hubschrauber angefordert, die Löschwasser aus der Luft ausbringen sollen, sagte Engel. In den Ostbrandenburger Landkreisen herrscht hohe Waldbrandgefahr.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail