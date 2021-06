In Wedding trafen Schüsse mehrere Gäste vor einer Shisha-Bar. Die Staatsanwaltschaft untersagte dem Polizei-Pressesprecher Angaben zum Fall.

Die Schüsse fielen in Wedding in der Müllerstraße Ecke Transvaalstraße vor einer Shishabar.

Täter auf der Flucht Mehrere Verletzte nach Schüssen in Wedding

In Wedding sind am späten Sonntagabend offenbar mehrere Schüsse gefallen. Mindestens drei Menschen wurden verletzt. Die Schüsse fielen in der Müllerstraße Ecke Transvaalstraße vor einer Shishabar. Nach ersten Angaben brachen anschließend drei Gäste getroffen zusammen. Eine Frau erlitt einen Schock.

Der oder die Täter konnten bisher unerkannt flüchten. Die Schwerverletzten wurden vor Ort von Notfallsanitätern und mehreren Notärzten erstversorgt und zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei stellte Patronenhülsen sicher.

Foto: Morris Pudwell

Die Staatsanwaltschaft untersagte dem vor Ort anwesenden Polizei-Pressesprecher jeden Kommentar den Pressevertretern gegenüber. Die Polizei stellte Patronenhülsen sicher. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Müllerstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Zudem waren in der Nachbarschaft Beamte mit Maschinengewehren im Einsatz, suchten und sicherten die Gegend ab.