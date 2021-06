Reinickendorf: Vier Pkw ausgebrannt, fünf beschädigt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 18. Juni.

Reinickendorf: Vier Pkw brennen auf Parkplatz

Zerstört: ein ausgebrannter Pkw in Reinickendorf.

In der Pankower Allee in Reinickendorf brannten in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz eines kleinen Einkaufcenters vier Pkw komplett aus. Das meldete die Polizei am Freitagmorgen. In der Nacht war von sechs Pkw die Rede gewesen. Weitere Pkw wurden durch die Flammen erheblich beschädigt.

Ein Passant hatte gegen 0.20 Uhr in der Aroser Allee die in Vollbrand stehenden Autos bemerkt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den BMW, Renault, Mercedes und Peugeot. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus, die Ermittlungen laufen.

Friedrichshain: Müllcontainer in Flammen

Ein Feuerwehrmann löscht den brennenden Müllcontainer.

Foto: Thomas Peise

In der Colbestraße in Friedrichshain setzten Unbekannte gegen 2 Uhr einen Müllcontainer in Brand. Dieser stand bei Eintreffen der Feuerwehr lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte schnell, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.

Pankow: Gasrohr bricht - Gas strömt aus

Einsatzkräfte beheben den Bruch des Gasrohres in Pankow.

Foto: Thomas Peise

Durch den Bruch eines Gasrohres kam es am Donnerstagabend in der Damerowstraße Ecke Hadlichstraße in Pankow zu einer Gasauströmung. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Wartenberg: Wasserrohr unter Gehweg bricht

In Wartenberg brach ein Wasserrohr im Bereich einer Straßenlaterne.

Foto: Thomas Peise

In der Dorfstraße in Wartenberg brach in der Nacht ein Wasserrohr unter einem Gehweg. Die Feuerwehr musste mit großem Gerät anrücken, um eine Straßenlaterne aus dem Gefahrenbereich zu bergen. Die Straße war für die Arbeiten einige Stunden gesperrt.

Pankow: Mann im Weißen See untergegangen

Am Weißen See ist am Donnerstag für einen untergegangenen Mann die Rettung durch Taucher zu spät gekommen. Wie die Berliner Feuerwehr am Abend mitteilte, war der Mann als vermisst gemeldet worden. Mann im Weißen See tödlich verunglückt - hier geht es zum Artikel.

