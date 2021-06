Berlin-Buch: Mehrere Kinder erkrankt - Feuerwehr im Einsatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 18. Juni.

Buch: 18 Kleinkinder erkrankt - Feuerwehr im Einsatz

In Berlin-Buch sind am Freitagnachmittag 18 Kleinkinder erkrankt. Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Notarzt und mehreren Rettungswagen vor Ort in einer Flüchtlingsunterkunft am Lindenberger Weg, wie ein Feuerwehr-Sprecher der Morgenpost sagte. Die Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern in Kliniken transportiert werden. Sie sollen laut Morgenpost-Informationen an Husten, Erbrechen und Unwohlsein leiden. Die Ursache für die Erkrankungen war zunächst nicht bekannt und wird derzeit abgeklärt.

#Rettungsdienst_Einsatz im #Lindenberger_Weg in #Buch. Dort sind mehrere Kinder erkrankt und müssen in Kliniken transportiert werden. Wir sind u.a. mit einem #LNA und mehreren #RTW vor Ort. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 18, 2021

Hellersdorf: 72-Jähriger überrollt beim Einparken seine Lebensgefährtin

Eine 68 Jahre alte Frau ist am Freitagvormittag in Hellersdorf beim Einparkversuch ihres 72 Jahre alten Lebensgefährten überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann gegen 9.50 Uhr am Naumburger Ring mit seinem Renault rückwärts einparken. Die 68-Jährige, die zunächst als Beifahrerin im Auto mitfuhr, soll ausgestiegen und ihren Lebensgefährten in die Parklücke eingewiesen haben. Beim Rangieren geriet der Fahrer nach eigenen Angaben auf den Bordstein, rutschte ab und erschrak sich derart, dass er vom Bremspedal auf das Gaspedal geriet. Das Fahrzeug stieß gegen die Lebensgefährtin, die stürzte, unter das Auto fiel und überrollt wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen an den Armen und Beinen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer prallte zudem gegen ein hinter ihm geparktes Auto, das auf ein weiteres Auto geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Brandenburg: Mit internationalem Haftbefehl gesuchter Straftäter gefasst

Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann ist von Bundespolizisten in der grenzüberschreitenden Regionalbahn vom polnischen Kostrzyn nach Berlin entdeckt worden. Bei einer Kontrolle sei der 47-Jährige am Donnerstag einer Streife aufgefallen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Bei Überprüfung seiner Personalien ergab sich, dass die lettischen Behörden seit Mai vergangenen Jahres nach dem Mann suchten. Er war im Januar 2015 wegen eines Tötungsdeliktes, Diebstahls sowie schwerer Körperverletzung in Lettland verurteilt worden. Er wurde den Angaben zufolge einer Justizvollzugsanstalt in Brandenburg übergeben. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft prüft nun die Auslieferung des Letten.

Reinickendorf: Vier Autos brennen auf Parkplatz

Zerstört: ein ausgebrannter Pkw in Reinickendorf.

In der Pankower Allee in Reinickendorf brannten in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz eines kleinen Einkaufcenters vier Pkw komplett aus. Das meldete die Polizei am Freitagmorgen. In der Nacht war von sechs Pkw die Rede gewesen. Weitere Pkw wurden durch die Flammen erheblich beschädigt.

Ein Passant hatte gegen 0.20 Uhr in der Aroser Allee die in Vollbrand stehenden Autos bemerkt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den BMW, Renault, Mercedes und Peugeot. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus, die Ermittlungen laufen.

Neukölln: Schüsse in Wohnung - Mann festgenommen

Nach Schüssen in einer Wohnung in Neukölln hat die Polizei einen leicht verletzten Mann festgenommen. Nachbarn hörten am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr mehrere Schüsse aus der Wohnung in der Flughafenstraße und riefen die Polizei, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der 32-Jährige soll nach den Schüssen einen anderen Mann außerhalb des Hauses verfolgt und bedroht haben. Die Polizisten fanden ihn im Hausflur, der zweite Mann floh. Im Innenhof und der Wohnung des Mannes entdeckte die Polizei mehrere Patronenhülsen und ein Einschussloch in einem Fenster. Der Mann hatte einen gefälschten Pass und hielt sich unerlaubt in Deutschland auf. Zu den Hintergründen der Tat wird noch ermittelt.

Wilmersdorf: Frau mit Restaurant-Einnahmen in Hausflur überfallen

In der vergangenen Nacht wurde Wilmersdorf die Mitarbeiterin eines Restaurants auf dem Heimweg beraubt. Die 40-Jährige gab an, dass sie in einem Restaurant in Wedding gearbeitet hatte, nach Feierabend das Lokal verschlossen habe und mit den Einnahmen nach Hause gefahren sei. Als sie gegen 1.30 Uhr den Hausflur ihres Wohnhauses in der Emser Straße betrat, sollen ihr zwei unbekannte Männer in den Flur gefolgt sein, sie zu Boden gestoßen, mit Reizgas besprüht und das Geld aus ihrer Handtasche entwendet haben. Anschließend sollen die Angreifer in einem dunklen Kombi, der vermutlich von einem weiteren Komplizen gefahren wurde, in Richtung Lietzenburger Straße geflüchtet sein.

Ein Zeuge, der in der Nähe des Hauses eingeparkt hatte, kam der 40-Jährigen zur Hilfe. Sie erlitt Augen- und Hautreizungen und leichte Verletzungen am Arm und am Knie und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Friedrichshain: Müllcontainer in Flammen

Ein Feuerwehrmann löscht den brennenden Müllcontainer.

Foto: Thomas Peise

In der Colbestraße in Friedrichshain setzten Unbekannte gegen 2 Uhr einen Müllcontainer in Brand. Dieser stand bei Eintreffen der Feuerwehr lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte schnell, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.

Weißensee: Scheiben von Bankfilialen beschädigt und Mülltonnen angezündet

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin ermittelt seit der vergangenen Nacht zu mehreren Sachbeschädigungen in Weißensee. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte ein Zeuge gegen 3 Uhr die Polizei, als mehrere dunkel bekleidete Personen in der Berliner Allee Mülltonnen anzündeten und zahlreiche Scheiben von insgesamt vier Bankfilialen zerstörten. Auch bei zwei Lebensmittelgeschäften in der Berliner Allee und in der Bizetstraße zerstörten die bisher Unbekannten mehrere Scheiben. Anschließend flüchteten sie. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Niederlehme: 51-Jähriger nach mutmaßlicher Gewalttat gestorben

Ein 51-jähriger Mann ist im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Niederlehme bei Königs-Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) nach einem mutmaßlichen Gewaltakt gestorben. Die Auffindesituation sowie Art und Schwere der Verletzungen ließen darauf schließen, dass er Opfer einer Gewalttat geworden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Der Mann, der den Angaben zufolge in dem Haus wohnte, war in der Nacht zu Freitag mit schweren Verletzungen gefunden worden. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch vor Ort. Die Polizei nahm einen 22-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Auch zu der Art der Verletzungen wollte die Polizei zunächst keine Auskunft geben.

Pankow: Gasrohr bricht - Gas strömt aus

Einsatzkräfte beheben den Bruch des Gasrohres in Pankow.

Foto: Thomas Peise

Durch den Bruch eines Gasrohres kam es am Donnerstagabend in der Damerowstraße Ecke Hadlichstraße in Pankow zu einer Gasauströmung. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Wartenberg: Wasserrohr unter Gehweg bricht

In Wartenberg brach ein Wasserrohr im Bereich einer Straßenlaterne.

Foto: Thomas Peise

In der Dorfstraße in Wartenberg brach in der Nacht ein Wasserrohr unter einem Gehweg. Die Feuerwehr musste mit großem Gerät anrücken, um eine Straßenlaterne aus dem Gefahrenbereich zu bergen. Die Straße war für die Arbeiten einige Stunden gesperrt.

Köpenick: Mann schießt mit Schreckschusswaffe in S-Bahn

Am Donnerstagmorgen feuerte in Köpenick ein bisher Unbekannter einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe in eine S-Bahn ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der Mann gegen 7.50 Uhr am S-Bahnhof Köpenick einen Waggon und schoss unvermittelt in Richtung des Fahrgastraumes. Eine 55-jährige Frau, die sich noch in dem Waggon befand, wurde dadurch leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen und Übelkeit und wollte sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Schütze entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Spandau: Verletzter Biker mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Am Donnerstagmorgen verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt schwer. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge befuhr der 34-Jährige gegen 8 Uhr auf seiner Suzuki die Heerstraße stadteinwärts auf dem Fahrstreifen des entgegenkommenden Verkehrs, wobei er die in den beiden rechten Fahrstreifen befindlichen Fahrzeuge überholte. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 53-Jähriger mit seinem VW aus der Fahremundstraße kommend nach links auf die stadtauswärtsführende Heerstraße ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Kradfahrer, der durch die Wucht des Aufpralls anschließend mit dem Suzuki einer 49-Jährigen zusammenstieß, die auf dem linken der zwei stadteinwärts führenden Fahrstreifen der Heerstraße verkehrsbedingt wartete.

Der Biker stürzte zu Boden und verletzte sich am gesamten Körper schwer. Ersthelfer versorgten den jungen Mann bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte, die ihn schließlich mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die beiden Autofahrenden blieben unverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme war die Heerstraße zwischen der Wilhelmstraße und der Sandstraße in beiden Richtungen rund fünf Stunden für den gesamten Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

Treptow: Pärchen homophob beleidigt und geschlagen

Ein Paar zeigte gestern am späten Abend in Alt-Treptow eine Beleidigung und eine gefährliche Körperverletzung an. Der 23-Jährige und sein 17-jähriger Freund gaben an, dass sie gegen 22.40 Uhr im Treptower Park auf der Uferpromenade entlangliefen und ihnen dort zwei Männer entgegenkamen, die sie beim Vorbeigehen homophob beleidigten. Daraufhin habe sich zwischen den Vieren ein verbaler Streit entwickelt, in dessen Verlauf einer der Tatverdächtigen den 23-Jährigen mit den Fingern in die Augen gestochen und sein Komplize dem Angegriffenen mit den Fäusten auf den Rücken geschlagen haben soll. Anschließend sollen sich die beiden Männer in den angrenzenden Park entfernt haben.

Der 23-Jährige klagte über Schmerzen an einem Auge und am Rücken, lehnte eine ambulante Behandlung ab und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz übernommen.

Lichtenberg: Vor Supermarkt mit Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen

Ein Unbekannter verletzte gestern Abend in Lichtenberg einen jungen Mann durch die Abgabe eines Schusses aus einer Schreckschusspistole. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der bisher unbekannt gebliebene Mann gegen 18.45 Uhr in der Frankfurter Allee auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe des Abstellplatzes für Einkaufswagen auf und hielt dabei eine Waffe in der Hand. Als ein 20-jähriger Zeuge das sah und ihn ansprach, gab der Unbekannte erst einen Schuss in Richtung der Einkaufswagen ab. Dann richtete er die Pistole auf den Zeugen und schoss ihm aus nächster Nähe in das Gesicht. Anschließend entfernte sich der Bewaffnete in Richtung eines nahegelegenen Wohnhauses. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte begingen anschließend das Haus und suchten die nähere Umgebung ab, konnten aber keinen Tatverdächtigen ausfindig machen.

Der 20-Jährige erlitt unter anderem Reizungen an den Augen. Alarmierte Rettungskräfte spülten ihm noch am Ort die Augen aus und brachten ihn anschließend zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Pankow: Mann im Weißen See untergegangen

Am Weißen See ist am Donnerstag für einen untergegangenen Mann die Rettung durch Taucher zu spät gekommen. Wie die Berliner Feuerwehr am Abend mitteilte, war der Mann als vermisst gemeldet worden. Mann im Weißen See tödlich verunglückt - hier geht es zum Artikel.

