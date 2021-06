Mann im Weißen See tödlich verunglückt

Berlin. Am Weißen See ist am Donnerstag für einen untergegangenen Mann die Rettung durch Taucher zu spät gekommen. Wie die Berliner Feuerwehr am Abend mitteilte, war der Mann als vermisst gemeldet worden. Angeforderte Taucher konnten ihn zunächst retten. Der Mann verstarb aber noch vor Ort.

#Wasserrettung in #Weißensee

Eine Person ist im Weißen See untergegangen und wird vermisst. Unsere Taucher sind auf der Anfahrt. Update folgt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 17, 2021

Nach Morgenpost-Informationen handelt es sich um einen 25-Jährigen. Das Unglück geschah gegen 20 Uhr. Taucher der Feuerwehr fanden den leblosen Mann etwa 30 Meter entfernt vom Ufer im Wasser. Die Reanimation verlief leider erfolglos. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.

Einsatzkräfte am Weißen See.

Foto: Thomas Peise

Der fast kreisrunde See mit Freibad ist namensgebend für den Ortsteil Weißensee im Bezirk Pankow.