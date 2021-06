Mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 17. Juni.

Pilot aus Berlin stirbt bei Absturz eines Ultraleichtflugzeugs

In Sachsen-Anhalt ist beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs der Pilot ums Leben gekommen. Der 72-Jährige aus Berlin habe allein im Flugzeug gesessen, sagte eine Polizeisprecherin in Magdeburg. Unklar blieb nach wie vor, warum das Ultraleichtflugzeug am Mittwochnachmittag auf einen Acker zwischen Schlanstedt und Eilenstedt gestürzt war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es vom Gelände eines Flugsportclubs in Bad Belzig (Kreis Potsdam-Mittelmark) losgeflogen. Weitere Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es. Weil Treibstoff auslief, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Kriminalpolizei und das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung ermitteln zur Unfallursache.

Lichtenberg: Polizei schnappt mutmaßliche Fahrraddiebe

Diese Fahrräder stellte die Polizei in Lichtenberg sicher.

Foto: Thomas Peise

In der Siegfriedstraße in Lichtenberg nahm die Polizei zwei Männer fest. Die Beamten hatten die Männer zuvor beobachtet, wie sie Fahrräder in einen Anhänger luden. Da sie nicht erklären konnten, woher die Räder stammen, wurden sie festgenommen. Zudem stellte die Polizei elf Fahrräder, einen Anhänger und einen Pkw sicher.

Rummelsburg: Pkw brennt aus

In Rummelsburg brannte ein Pkw.

Foto: Thomas Peise

In der Paula-Fürst-Straße in Rummelsburg brannte in der Nacht zu Donnerstag ein Pkw. Das Fahrzeug stand bei Eintreffen der Feuerwehr lichterloh in Flammen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Jedoch brannte der Wagen komplett aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Friedrichshain: Bauschuttcontainer in Flammen

In Friedrichshain brannte in der Nacht ein Bauschuttcontainer.

Foto: Thomas Peise

In der Weserstraße in Friedrichshain brannte in der Nacht zu Donnerstag ein Bauschuttcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

