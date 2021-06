In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 17. Juni.

A13: Schlauchboot löst sich von Autodach - Unfall

Ein Schlauchboot hat sich am Mittwoch auf der Autobahn A13 im Landkreis Dahme-Spreewald vom Dach eines BMW gelöst. Das Boot fiel auf die Fahrbahn, ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Mann blieb unverletzt, das Auto war jedoch fahrunfähig, wie die Brandenburger Polizei bei Twitter mitteilte. Ein Drogenvortest schlug positiv beim Fahrer des BMW an.

Pilot aus Berlin stirbt bei Absturz eines Ultraleichtflugzeugs

In Sachsen-Anhalt ist beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs der Pilot ums Leben gekommen. Der 72-Jährige aus Berlin habe allein im Flugzeug gesessen, sagte eine Polizeisprecherin in Magdeburg. Unklar blieb nach wie vor, warum das Ultraleichtflugzeug am Mittwochnachmittag auf einen Acker zwischen Schlanstedt und Eilenstedt gestürzt war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es vom Gelände eines Flugsportclubs in Bad Belzig (Kreis Potsdam-Mittelmark) losgeflogen. Weitere Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es. Weil Treibstoff auslief, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Kriminalpolizei und das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung ermitteln zur Unfallursache.

Lichtenberg: Polizei schnappt mutmaßliche Fahrraddiebe

Diese Fahrräder stellte die Polizei in Lichtenberg sicher.

Foto: Thomas Peise

In der Siegfriedstraße in Lichtenberg nahm die Polizei zwei Männer fest. Die Beamten hatten die Männer zuvor beobachtet, wie sie Fahrräder in einen Anhänger luden. Da sie nicht erklären konnten, woher die Räder stammen, wurden sie festgenommen. Zudem stellte die Polizei elf Fahrräder, einen Anhänger und einen Pkw sicher.

Spandau: Fußgängerin angefahren und verletzt

am Mittwochnachmittag fuhr ein Autofahrer in Spandau eine Fußgängerin an. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 42-Jähriger mit einem Auto gegen 17.10 Uhr den Brunsbütteler Damm in Richtung Klosterstraße. An der Kreuzung zur Ruhlebener Straße bog er nach rechts in die Klosterstraße ab, wobei er eine 75-jährige Fußgängerin erfasste, die innerhalb der Fußgängerfurt die Straße überquerte. Die Frau stürzte zu Boden und kam mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernommen.

Lichtenberg: Zwei Fahrzeuge und Toilettenhäuschen brennen

In Rummelsburg brannte ein Pkw.

Foto: Thomas Peise

In der Paula-Fürst-Straße in Rummelsburg brannte in der Nacht zu Donnerstag ein Volvo. Eine 62 Jahre alte Passantin alarmierte die Feuerwehr gegen 0.15 Uhr. Das Fahrzeug stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh in Flammen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, jedoch brannte der Wagen komplett aus. Die Hitzeentwicklung beschädigte einen dahinterstehenden Renault im Bereich der Motorhaube. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

In Alt-Hohenschönhausen nahm ein 49 Jahre alter Spaziergänger gegen Mitternacht zunächst Brandgeruch im Bereich eines Großparkplatzes in der Landsberger Allee wahr. Kurz darauf stellte er einen Feuerschein im Bereich des linken Vorderreifens eines Transportfahrzeuges fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen am Fahrzeug erloschen noch vor Eintreffen der Brandbekämpfer selbstständig. Der linke Vorderreifen wurde leicht beschädigt, Personen waren nicht in Gefahr. Hier ermittelt der polizeiliche Staatsschutz.

Nahe der Hauffstraße in Lichtenberg habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zunächst ein Toilettenhäuschen gebrannt, teilt die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Friedrichshain: Bauschuttcontainer in Flammen

In Friedrichshain brannte in der Nacht ein Bauschuttcontainer.

Foto: Thomas Peise

In der Weserstraße in Friedrichshain brannte in der Nacht zu Donnerstag ein Bauschuttcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

