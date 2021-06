Neukölln: Fahrradfahrer und Biker stoßen zusammen - beide verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 16. Juni.

Friedrichshain: Brennende Barrikaden an der Rigaer Straße

Auch Polizisten wurden angegriffen

Foto: Ulrich Kraetzer

Am Mittwochvormittag brennen an der Kreuzung Rigaer- und Liebigstraße Barrikaden. Einsatzkräfte wurden mit Steinen beworfen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Auf Twitter sprechen Sympathisanten der linksextremen Szene davon, dass eine "autonome Zone" eingerichtet werden solle. Hintergrund ist wohl die angekündigte Brandschutzbegehung in dem teilbesetzten Haus an der Rigaer Straße. Für Donnerstag wurde zu einer Demonstration am Boxhagener Platz aufgerufen.

Steinwürfe auf Polizisten, die sich an die Barrikade gewagt hatten #Rigaer94 pic.twitter.com/JgTQpQg4sZ — Erik Peter (@retep_kire) June 16, 2021

Märkisch Buchholz: Auto kracht gegen Baum und wird zerrissen - Fahrer tot

Ein 18-Jähriger ist auf der Bundesstraße B179 bei Märkisch Buchholz (Dahme-Spreewald) mit seinem Auto gegen mehrere Bäume geprallt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Wucht des Aufpralls riss das Auto auseinander und schleuderte den Mann aus seinem Sitz, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch sagte. Der junge Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Wie der Lagedienst am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Dienstagabend aus bisher nicht geklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Neukölln: Fahrradfahrer und Motorradfahrer stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Neukölln wurden zwei Männer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen soll der 30-jährige Radfahrer kurz nach Mitternacht auf der Hertzbergstraße unterwegs gewesen sein und die Sonnenallee vermutlich bei Rot überquert haben. Auf der Kreuzung stieß der Fahrradfahrer mit einem Motorradfahrer zusammen, der die Sonnenallee in Richtung Roseggerstraße befuhr. Der 30-Jährige und der 65 Jahre alte Honda-Fahrer stürzten und erlitten schwere Verletzungen.

Passanten und die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeiabschnitts 54, der sich in der Nähe befand, leisteten den beiden verletzten Männern Erste Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Da der Radfahrer alkoholisiert wirkte, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat übernommen. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Neukölln: Gedenkstein mit Farbe beschmiert

Unbekannte haben am Dienstag im Laufe des Tages einen Gedenkstein in Neukölln beschmiert. Gegen 16.30 Uhr hatte ein 65-Jähriger eine Anzeige per Internetwache erstattet, da er zuvor die Beschädigung des Gedenksteines am Columbiadamm bemerkte. Der Stein wurde mit einem gelben Schriftzug beschmiert und mit roter Farbe übergossen. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wurde mit den Ermittlungen betraut.

Neukölln: Kleintransporter brennt lichterloh

In der vergangenen Nacht brannte in Neukölln ein Kleintransporter. Eine Zeugin bemerkte das in Flammen stehende, geparkte Fahrzeug gegen 3.30 Uhr in der Späthstraße und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Prenzlauer Berg: Drink auf T-Shirt geschüttet und antisemitisch beleidigt

In der vergangenen Nacht kam es in Prenzlauer Berg zu Streitigkeiten in deren Verlauf eine antisemitische Beleidigung gefallen sein soll. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 42-Jähriger in einem Restaurant in der Oderberger Straße gegen 1 Uhr den Drink eines 28-Jährigen - mutmaßlich mit Absicht - auf dessen T-Shirt geschüttet. Im Zuge dessen soll er ihn auch noch antisemitisch beleidigt haben.

Als sich der Tatverdächtige einige Zeit später mit seinem Fahrrad auf den Weg machte, wurde er von dem Beleidigten und einem unbekannt gebliebenen Zeugen in der Kastanienallee aufgehalten, um die Polizei zu rufen. Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen zunächst die Anzeige wegen Beleidigung auf. Weil sich der 42-jährige Tatverdächtige durch das Festhalten bis zum Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung genötigt fühlte, brachte er dies zur Anzeige. Die Atemalkoholschnelltests der beiden Männer ergaben jeweils einen Wert von über einem Promille. Beide wurden nach ihrer Überprüfung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen führt nun der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Friedrichsfelde: Auto rammt Kleinkraftrad - drei Verletzte

Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich in Friedrichsfelde ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 77-Jähriger gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto die Sewanstraße in Richtung Volkradstraße. Zur selben Zeit war eine 41-Jährige mit ihren beiden 21 Jahre alten Söhnen auf einem dreirädrigen Kleinkraftrad in der Salzmannstraße in Fahrtrichtung Sewanstraße unterwegs. In Höhe der Sewanstraße wurde sie von dem von links kommenden Wagen des 77-Jährigen erfasst. Die Frau und ihre beiden Mitfahrer wurden zu Boden geschleudert und erlitten schwere Verletzungen. Die Mutter kam mit Kopfverletzungen und ihre Söhne mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Alle wurden zur Behandlung stationär aufgenommen.

Der Autofahrer stand sichtlich unter dem Einfluss des Unfalls und wurde am Ort ambulant behandelt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Marzahn: Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Marzahn ist ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Berliner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war aus bisher noch nicht geklärter Ursache am Morgen im 16. Obergeschoss des Hauses mit 18 Stockwerken ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail