Rigaer Straße: Polizei richtet Sicherheitszone ein

Die linkmilitanten Bewohner des Hauses in der „Rigaer 94“ bezeichnen die bevorstehende Begehung durch einen Brandschutzgutachter als „Angriff“. Am Sonnabend hatten sie ein sogenanntes Hoffest veranstaltet.

Die Anwohner der Rigaer Straße in Friedrichshain müssen sich angesichts für Donnerstag und Freitag anberaumten Begutachtung der Brandschutzvorkehrungen in dem linken Szene-Objekt in der Hausnummer 94 auf Einschränkungen einstellen.

Wie die Polizei mitteilte, dürfen in dem Abschnitt der Rigaer Straße zwischen Liebigstraße und Proskauer Straße, sowie in der Liebigstraße zwischen Rigaer Straße und Bänschstraße bereits ab Mittwoch, 15 Uhr, keine Autos, Motorräder oder Fahrräder mehr abgestellt werden. Dennoch abgestellte Fahrzeuge, würden abgeschleppt, heißt es in der am Montag veröffentlichten Mitteilung.

Auch Demonstrationen sind in der Zone verboten

Bis Freitagnacht sind in dem Abschnitt auch keine Demonstrationen erlaubt. Eingelassen werden in den Bereich nur Anrainerinnen und Anrainer und deren Besucherinnen und Besucher. Auch in Notfällen darf der Bereich betreten werden.

Die Polizei geht offenbar davon aus, dass Anhänger der linken und linksmilitanten Szene das Einrichten der Sicherheitszone nicht ohne Weiteres hinnehmen werden. In der Mitteilung bittet die Behörde daher, die Einschränkungen „auch im Fall einer widerrechtlichen Entfernung der zugehörigen Verkehrszeichen“ zu beachten.

Das Haus in der Rigaer Straße 94 gilt als Rückzugsort für Anhänger der als besonders gewaltbereit geltenden „Anarcho-Szene“. Bei der Begehung des Gebäudes wird ein Gutachter im Auftrag der Eigentümergesellschaft die Vorkehrungen zum Brandschutz überprüfen.

Bezirksamt hatte die Mängel lange ignoriert

Die Polizei hatte das Bezirksamt bereits 2016 über zahlreiche Mängel informiert. Der Baustadtrat des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, und Bürgermeisterin Monika Herrmann (beide Grüne) hatten die Fachleute der Bauaufsicht trotzdem instruiert, in der Sache nicht tätig zu werden.

Nach öffentlichem Druck und juristischem Hin und Her erließ der Bezirk schließlich doch eine sogenannte Duldungsanordnung. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses werden damit verpflichtet, die Begutachtung hinzunehmen. Über die jüngste Klage dagegen wird am Dienstag das Verwaltungsgericht entscheiden.

Schutzersuchen an die Polizei

Die Polizei wird die Begutachtung mit einem Großeinsatz absichern. Polizeisprecher Thilo Cablitz betonte allerdings, dass die Behörde aufgrund eines entsprechenden Schutzersuchens lediglich im Einsatz sei, um die Sicherheit des Gutachters zu gewährleisten. „Wenn es friedlich bleibt, müssen wir keinen Finger rühren“, sagte Cablitz.

Zu rechnen ist damit allerdings nicht. Denn Bewohner der „Rigaer 94“ pflegen die Erzählung, bei der Brandschutzbegehung handele es sich um einen „Angriff“. Im Internet rufen sie zur Gegenwehr auf „lautstark oder leise, mit Stein, Hammer oder Feuer“.

Ihre Gewaltbereitschaft stellten die Linksmilitanten zuletzt in der Nacht zum vergangenen Donnerstag unter Beweis. Dabei waren Polizei und Feuerwehr wegen eines brennenden Müllcontainers in die Rigaer Straße gerufen worden.

Einsatzkräfte mit Steinwürfen attackiert

Die Einsatzkräfte wurde mit Steinwürfen von einem Hausdach attackiert. Sie seien „spontan in einen Hinterhalt gegangen“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Einsatzfahrzeuge wurden beschädigt. Polizisten mussten sich mit Schutzschilden sichern. Ein Feuerwehrwagen fuhr rückwärts aus der Gefahrenzone. Der Einsatz wurde unterbrochen, das Feuer dann aber gelöscht. Laut früheren Polizeiangaben wurden auf der Straße mehr als 50 Pflastersteine gefunden.

Täter wurden bisher nicht ermittelt

Die Täter wurden laut Slowik bislang nicht gefasst. Es gebe nur „geringfügige Ermittlungsanhalte“. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittele wegen Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung.

Angesichts immer neuer Angriffe in dem Areal Rigaer Straße werde die Polizei, die dort ihre Präsenz bereits verstärkt habe, ihr taktisches Verhalten ändern, kündige Slowik an.