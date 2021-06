Treptow-Köpenick: Vonovia-Firmenfahrzeug brannte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 14. Juni.

In Treptow-Köpenick hat in der Nacht zu Montag ein Firmenwagen des Wohnungsunternehmens Vonovia gebrannt. Ein davor geparktes Auto geriet ebenfalls in Brand. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer am Heidekampweg im Ortsteil Baumschulenweg vollständig zerstört. In diesem Fall habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei am Morgen mit.

