Ferrari in Schmargendorf angezündet und zerstört

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 14. Juni.

Ferrari in Schmargendorf angezündet

An der Kreuzung von Kissinger und Tölzer Straße in Schmargendorf wurde in der Nacht zu Montag ein Ferrari in Brand gesetzt. Das bestätigte die Polizei der Morgenpost auf Anfrage. Das Heck des Sportwagens brannte komplett aus. Ein Anwohner hatte einen Knall gehört und die Feuerwehr alarmiert. Menschen kamen nicht zu Schaden. Weitere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt. Die Ermittler gehen nicht von einem politischen Hintergrund aus.

Treptow-Köpenick: Vonovia-Firmenwagen angezündet

Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer am Heidekampweg im Ortsteil Baumschulenweg vollständig zerstört.

Foto: Morris Pudwell

In Treptow-Köpenick hat in der Nacht zu Montag ein Firmenwagen des Wohnungsunternehmens Vonovia gebrannt. Ein davor geparktes Auto geriet ebenfalls in Brand. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer am Heidekampweg im Ortsteil Baumschulenweg vollständig zerstört. In diesem Fall habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei am Morgen mit.

Friedrichshain: Polizei schränkt Versammlungsfreiheit ein

Foto: Polizei Berlin

Die Polizei schränkt die Versammlungsfreiheit in Bereich des Nordkiezes in Friedrichshain vorübergehend ein. Die Maßnahmen gelten vom 16. bis einschließlich 18. Juni, teilte die Polizei mit. Anlass ist ein sogenanntes "Schutzersuchen" an die Polizei. Betroffen sind folgende Bereiche:

Rigaer Straße zwischen Ecke Liebigstraße (einschließlich Kreuzungsbereich) und Ecke Proskauer Straße (ausschließlich Kreuzungsbereich)

Liebigstraße zwischen Ecke Rigaer Straße (einschließlich Kreuzungsbereich) und Ecke Bänschstraße (einschließlich Kreuzungsbereich)

Eine Nutzung des Bereiches ist nur Anrainerinnen und Anrainern und deren Besucherinnen und Besuchern sowie in Einzelfällen bei Notfällen gestattet. Das Abstellen von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, motorisierten Zweirädern oder mobilen Behältnissen (insbesondere Kleidercontainer, Müllbehälter) auf öffentlichem Straßenland wird für den beschriebenen Zeitraum untersagt.

