Schöneberg: Auto kracht in Heck von Kleintransporter

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 12. Juni.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in Schöneberg.

Bei einem Unfall auf dem Grazer Damm in Schöneberg ist am Freitagabend ein Autofahrer verletzt worden. Der Mitsubishi-Fahrer kam laut ersten Angaben von vor Ort nach rechts von der Fahrbahn ab, rammt Leitbaken einer Baustelle und kollidierte dann mit dem Heck eines Kleintransporters. Nähere Angaben zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Mitte: Polizei stoppt "Koks-Taxi" an der Leipziger Straße

Ein Drogenspürhund der Berliner Polizei im Einsatz.

Foto: Morris Pudwell

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Freitag ein sogenanntes "Koks-Taxi" an der Leipziger Ecke Wilhelmstraße in Mitte gestoppt. Vor Ort hieß es, die Beamten seien durch einen Kunden des Drogenkuriers auf die Spur des Autos gebracht. Bei der Durchsuchung des Autos wurden mit Hilfe eines Drogenspürhundes verkaufsfertige Eppendorfgefäße mit Rauschgift sichergestellt. Der Fahrer wurde festgenommen. Ein Baseballschläger soll zudem griffbereit im Bereich des Fahrersitzes gelegen haben.

