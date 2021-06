Feuer in Steglitz - Feuerwehr im Großeinsatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 12. Juni.

Dachstuhlbrand in Steglitz - Feuerwehreinsatz mit über 80 Kräften

Ein Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Steglitz hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Retter waren in der Kieler Straße Ecke Düppelstraße mit mehr als 80 Kräften im Einsatz, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach habe die Feuerwehr Hinweise, dass sich noch Personen in dem Gebäude befinden sollen. Zunächst habe niemand versorgt werden müssen, hieß es. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.

#Brand in #Steglitz

In der #Düppelstraße brennt es auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. #Brandbekämpfung, Kontrolle der Wohnungen sind eingeleitet. Die @Berliner_Fw ist mit 83 Kräften am Ort. Schloßstraße und Düppelstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Infos folgen pic.twitter.com/tfbgYhopEv — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 12, 2021

Potsdam: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt

Ein 37-Jähriger ist Freitagnacht in Potsdam Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes geworden. Zeugen hatten per Notruf über ein Opfer vor einem Wohnhaus im Wohngebiet Schlaatz informiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort behandelt. Er ist nach den Angaben außer Lebensgefahr.

Am Tatort wurde ein verletzter 44-jähriger Mann entdeckt, der nach ersten Erkenntnissen als möglicher Tatverdächtiger in Frage kommen könnte, hieß es. Er wurde vorläufig festgenommen. In einer ersten Befragung äußerte er sich zum Tatvorwurf. Die Staatsanwaltschaft prüft die Voraussetzungen für einen Haftbefehl.

Zur Art der Verletzungen, zum möglichen Hergang und zu den Hintergründen der Tat wurden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht. Spuren wurden am Tatort gesichert.

Pankow: 15 Jahre alte Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 15 Jahre alte Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Pankow schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 15.30 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem Dacia auf der Ossietzkystraße in Richtung Breite Straße aufgrund einer freien Parklücke zunächst geblinkt und dann angehalten haben, als die dahinter in gleicher Richtung fahrende 15-Jährige mit ihrem Fahrrad auf das Heck des Autos auffuhr und sich dabei verletzte. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.



Lankwitz: Auto angezündet

In der vergangenen Nacht brannte in Lankwitz ein geparktes Auto. Zeugen hörten gegen 2.30 Uhr Knallgeräusche in der Haynauer Straße, entdeckten kurz darauf das brennende Auto und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Mercedes, welcher fast vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat.

Schöneberg: Auto kracht in Heck von Kleintransporter

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in Schöneberg.

Foto: Morris Pudwell

Ein 58 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, zwei parkende Autos gerammt und sich dabei verletzt. Er fuhr auf dem Grazer Damm in Schöneberg Richtung Stadtautobahn, wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte. Auf Grund seiner Verletzungen wurde der Mann von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe, sei bislang unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Wilmersdorf: Frau überfällt und verletzt Mütter

Die Polizei fahndet nach einer gewalttätigen Diebin, die in Wilmersdorf kurz hintereinander mehrere Frauen überfallen haben soll - darunter auch zwei Mütter. Die 29-jährige, die unter Verdacht steht, aber noch nicht gefasst ist, soll am Freitagnachmittag zuerst mit einem Nackengriff eine 30-jährige in der Forckenbeckstraße zu Boden gedrückt haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau war mit ihrem Kleinkind unterwegs. Die Täterin schlug und trat auf ihr Opfer ein und entriss ein Handy. Dann flüchtete sie. Die Mutter musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Danach soll die Diebin in der Blissestraße erfolglos versucht haben, einer 23-Jährigen Handy und Handtasche zu entreißen. Ein Café-Mitarbeiter verhinderte das, die angegriffene Frau wurde aber leicht verletzt.

Kurze Zeit später soll die Verdächtige versucht haben, in der Mannheimer Straße eine Handtasche aus einem Kinderwagen zu stehlen. Die 29-jährige Mutter verfolgte die Räuberin laut Polizeibericht jedoch. Beim Einholen soll die Diebin auf die Mutter eingeschlagen und am Boden auf sie eingetreten haben. Ein Zeuge entriss der Diebin schließlich die Handtasche. Danach flüchtete sie ohne Beute leicht verletzt.

Die Ermittler haben nach einem Verdacht die Wohnung der 29-Jährigen durchsucht und laut Polizeiangaben Beweismittel gefunden. Die Verdächtige selbst war nicht zu Hause. Sie soll vor ihrer Überfall-Serie einer 40-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Mitte: Fahrzeuge und Geschäfte beschädigt - Staatsschutz ermittelt

Eine 20- bis 30-köpfige Gruppe hat am Freitagabend an der Annen- Ecke Heinrich-Heine-Straße in Mitte mehrere Geschäfte und Autos beschmiert und teilweise mit Steinen beworfen. Die Täter sollen allesamt schwarz gekleidet und maskiert gewesen sein. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Personen in Richtung Moritzplatz und Roßstraße. Insgesamt vier Fahrzeuge und sieben Geschäfte wurden bei den Taten beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Fotos vom Tatort, die bei Twitter kursierten, zeigen Schrifzüge wie "Köpi bleibt", ein linksextremer Hintergrund ist wahrscheinlich. Der Polizeiliche Staatsschutz ermitteltn.

Mitte: Polizei stoppt "Koks-Taxi" an der Leipziger Straße

Ein Drogenspürhund der Berliner Polizei im Einsatz.

Foto: Morris Pudwell

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Freitag ein sogenanntes "Koks-Taxi" an der Leipziger Ecke Wilhelmstraße in Mitte gestoppt. Vor Ort hieß es, die Beamten seien durch einen Kunden des Drogenkuriers auf die Spur des Autos gebracht. Bei der Durchsuchung des Autos wurden mit Hilfe eines Drogenspürhundes verkaufsfertige Eppendorfgefäße mit Rauschgift sichergestellt. Der Fahrer wurde festgenommen. Ein Baseballschläger soll zudem griffbereit im Bereich des Fahrersitzes gelegen haben.

