Spandau: Schwerer Unfall zwischen Rettungswagen und Kleinbus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 11. Juni.

Spandau: Rettungswagen und Kleinbus stoßen zusammen

Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Gatower Straße in Spandau zu einem schweren Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Kleinbus. Der Kleinbus scherte in einem Stau aus und übersah dabei den in gleicher Richtung fahrenden Rettungswagen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei kam der Rettungswagen nach links ab und prallte gegen einen Lichtmast. Dieser stürzte daraufhin um. Der Fahrer und Beifahrer des RTW wurden leicht verletzt.

Kreuzberg: Motorroller geht in Flammen auf

In Kreuzberg ging ein Motorroller in Flammen auf.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Freitag gegen 23.15 Uhr brannte in der Franz-Künstler-Straße in Kreuzberg ein Motorroller lichterloh. Ein davor geparkter Wagen wurde durch die Hitze beschäftigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Rathenow: Frau bei Gewaltverbrechen schwer verletzt

Eine Frau ist bei einem Gewaltverbrechen in Rathenow (Kreis Havelland) schwer verletzt worden. Die Nachbarn seien am Donnerstagnachmittag auf Schreie aus der Wohnung aufmerksam geworden und hätten den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei ermittle wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Weitere Details sollen am Freitagmorgen durch die Staatsanwaltschaft Potsdam bekanntgegeben werden.

