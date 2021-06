Vierjähriger büxt aus Kita aus und klaut Eis

Wittenberge. Ein sehr junger Dieb im Alter von vier Jahren hat Ermittlungen gegen eine Kindertagesstätte im brandenburgischen Wittenberge ausgelöst. Der Junge war am Dienstag in einem Supermarkt von Mitarbeitern beobachtet worden, wie er sich drei Eis, Kaugummi und je eine FFP2- und eine OP-Maske einsteckte, wie die Polizei am Donnerstag in Neuruppin berichtete. Alarmierte Beamte stellten das Diebesgut sicher (Wert: 7 Euro) und brachten den Vierjährigen nach Hause. Dort stellte sich heraus, dass er am Vormittag aus der Kita ausgebüxt war. Nun ermittle man wegen Ladendiebstahls gegen die Erziehungsberechtigten und wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gegen die Kita. Geklärt werden soll auch, wie der Kleine weglaufen und zum etwa einen Kilometer entfernten Supermarkt kommen konnte.

