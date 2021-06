In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 10. Juni.

Rigaer Straße: Elektroroller und Mülltonnen angezündet

In der Nacht zu Donnerstag zündeten gegen 2.30 Uhr Unbekannte in der Rigaer Straße in Friedrichshain Mülltonnen und einen Elektroroller an und brachten diese dann auf die Straße. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, wurde das Löschfahrzeug mit Steinen beworfen. Die Mannschaft zog sich mit dem Fahrzeug zurück und überließ aus Sicherheitsgründen der Polizei das Löschen. Die Einsatzkräfte sicherten sich dabei mit Schildern ab.

Friedrichshain: Brand auf dem RAW-Gelände

Die Flammen auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain schlagen aus den Fenstern.

Foto: Thomas Peise

Auf dem Gelände des RAW an der Revaler Straße brach am Mittwochabend in einem Gebäude ein Brand aus. Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster, als die Feuerwehr eintraf. Auch hatte das Feuer schon das Dach erfasst. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln und 50 Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch einige Stunden an. Verletzt wurde niemand.

Marzahn: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Polizisten stoppten den Fahrer, weil er Schlangenlinien fuhr.

Foto: Thomas Peise

Polizisten stoppten in der Nacht zu Donnerstag an der Landsberger Allee Ecke Blumberger Damm in Marzahn einen Pkw, dessen Fahrer Schlangenlinien fuhr. Als sie den Fahrer kontrollierten, roch dieser stark nach Alkohol. Der Fahrer wurde festgenommen und auf die Wache gebracht.

