Mit Fotos suchte die Polizei nach einer 87-Jährigen, die aus einer Pflegeeinrichtung verschwunden war. Sie wird in Lankwitz behandelt.

Blaulicht an Polizeiwagen (Symbolbild).

Vermisstenmeldung 87-jährige Vermisste in Krankenhaus in Lankwitz aufgetaucht

Berlin. Nach der Veröffentlichung einer Vermisstenmeldung durch die Polizei am Mittwoch informierte ein Krankenhaus in Berlin-Lankwitz darüber, dass die gesuchte Frau dort seit mehreren Tagen behandelt wird. Dem Vernehmen nach geht es der Seniorin gut und sie soll heute entlassen werden.

Die Vermisste hatte am Donnerstag, den 3. Juni 2021, gegen 23.15 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in Steglitz-Zehlendorf verlassen und wurde seitdem vermisst. Die 87-Jährige leidet an Demenz und ist desorientiert.