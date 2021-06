87-Jährige aus Berliner Pflegeeinrichtung verschwunden

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ Ilse Hahn am Donnerstag, den 3. Juni 2021 gegen 23.15 Uhr ihre Pflegeeinrichtung am Teltower Damm und wird seitdem vermisst. Die 87-Jährige leidet an Demenz und ist desorientiert und nicht imstande. Sie kann nicht für sich selbst sorgen. „Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich Frau Hahn in einer hilflosen Lage befindet“, erklärte die Polizei.

Ilse Hahn wird gesucht.

Foto: Polizei Berlin

Personenbeschreibung:

163 cm groß

sehr schlank

kurzes, graues, leicht gelocktes Haar

bekleidet mit einer Jeanshose und einer blauen Jacke, evtl. trägt sie eine Handtasche bei sich

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in 12249 Berlin-Lankwitz in der Eiswaldtstraße 18 unter der Telefonnummer (030) 4664-471012 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.