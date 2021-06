Polizei sucht vermissten Mann aus Gera

Berlin. Die Polizei sucht einen vermissten Mann aus Thüringen. Seit dem 5. Juni 2021 um 9 Uhr wird der 70 Jahre alte Frank Ewald Pfefferkorn aus Gera vermisst. Er verließ seine Wohnung an der Turmstraße in Gera am besagten Morgen, um nach Berlin zu fahren.

Seitdem ist er verschwunden und für die Angehörigen nicht zu erreichen. Ob der 70-Jährige in Berlin ankam, ist bisher noch nicht geklärt. Der Vermisste ist aufgrund einer chronischen Erkrankung auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Beschreibung

Frank Pfefferkorn ist ca. 1,70 Meter groß, hat blaue Augen und kurze graue Haare. Er trägt keine Brille und war zuletzt mit einer blauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt, blau-grünen Herrensportschuhen und einer schwarzen Blouson-Lederjacke bekleidet. Vermutlich ist er mit seinem Auto, einem Audi A4 mit dem Kennzeichen: G-CA 668, unterwegs.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei in Gera (Tel. 0365 / 829-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.