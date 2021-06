In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 9. Juni.

Mann in Neukölln mit Machete angegriffen

Gegen 1.20 Uhr wurde auf der Sonnenallee, zwischen Jahnstraße und Tellstraße, ein Mann mit einer Machete angegriffen. Dabei erlitt er unter anderem Verletzungen an Armen und Beinen. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Personen aus einem Auto herausgesprungen und direkt zu der Person gerannt sein.

Bisher konnte kein Täter gefasst oder das Kennzeichen des Fahrzeugs ermittelt werden. Polizisten einer Einsatzhundertschaft suchten die nähere Umgebung nach ab. Dabei konnte auf dem Mittelstreifen der Sonnenalle, zwischen geparkten Fahrzeugen, eine Machete sichergestellt werden. Die Sonnenallee war im Bereich des Tatorts für über 60 Minuten gesperrt.

Lichtenberg: Ein Verletzter nach Feuer in Berliner Hochhaus

In einem 21-geschossigen Wohnhaus ist am späten Dienstagnachmittag Feuer ausgebrochen.

Foto: Morris Pudwell

In einem 21-geschossigen Wohnhaus ist am späten Dienstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Gebrannt habe es in einer Wohnung im neunten Stock, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Aufgrund der Größe des Hauses an der Möllendorffstraße in Fennpfuhl habe man mit potenziell vielen Verletzten rechnen müssen und sei deshalb mit 94 Einsatzkräften und einem leitenden Notarzt vor Ort gewesen.

Letztlich hätte jedoch nur ein Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung versorgt werden müssen. Die Löscharbeiten konnten schnell abgeschlossen werden. Am Abend war die Feuerwehr noch mit der Kontrolle der Wohnungen über dem vormaligen Brandherd beschäftigt.