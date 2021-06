Elfjähriger aus Bayern wieder

Ein elfjähriger Junge aus Bayern, nach dem am Montag gefahndet worden war, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

München/Berlin. Ein elfjähriger Junge aus Bayern, nach dem am Montag gefahndet worden war, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das teilte die bayrische Polizei bei Twitter mit. Der Junge hatte einen Brief in der elterlichen Wohnung hinterlassen, worin er mitgeteilt hatte, dass er sich mit seinem Fahrrad auf den Weg nach Berlin zu seinen Großeltern gemacht habe. Aus diesem Grund hatten auch die Berliner Behörden um Hilfe bei der Suche nach dem Jungen gebeten.

