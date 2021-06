In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 7. Juni.

Treptower Park: Betrug mit Hütchenspielen - zehn Festnahmen

Polizisten haben am Sonntag im Treptower Park zehn mutmaßliche Betrügerinnen und Betrüger festgenommen. Sie sollen mit Hütchenspielen banden- und gewerbsmäßigen Betrug betreiben, wie die Polizei mitteilte. Der Zugriff der Einsatzkräfte erfolgte im Hafenbereich der Schiffsanlegestellen am Treptower Park. Die Tatverdächtigen, Männer und Frauen im Alter von 35 bis 67 Jahren, wurden dort bei gezielten Betrugsspielzügen beobachtet, bei denen sie arbeitsteilig und nach einem festen Muster vorgingen. Insgesamt konnten 18 Personen ermittelt werden, die bei den Spielen um ihr Geld betrogen wurden. Elf davon im Alter von 15 bis 32 Jahren konnten namhaft gemacht werden.

Der Spielerlös der Gruppe an diesem Nachmittag beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag. Die Einsatzkräfte stellten abseits des Parks ein Fahrzeug sicher, in dem sie neben dem Spielerlös in Bargeld auch diverse Spielutensilien und weiteres Beweismaterial fanden und beschlagnahmten. Die tatverdächtigen Frauen und Männer kamen in einen Polizeigewahrsam. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge haben sich die Beschuldigten vor mehreren Wochen für betrügerische Hütchenspiele zusammengeschlossen. Die Tatverdächtigen sollen im Laufe des Montags einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Sie kamen

Sie sahen

Sie siegten...NICHT

Denn unsere Kolleg. nahmen am Samstag im #TreptowerPark eine 10-köpfige Hütchenspielerbande fest, ermittelten 18 Betrugsopfer & beschlagnahmten schlussendlich das "Bunkerauto".#gameover mit #GeldzurückGarantiehttps://t.co/UkpYXmDmLs

^tsm pic.twitter.com/18KhjfXSt2 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 7, 2021

Elf Festnahmen bei Zollkontrollen in Brandenburg

Bei Zollkontrollen von mehreren Unternehmen sind zehn Menschen vorläufig festgenommen und ein offener Haftbefehl vollstreckt worden. Unter anderem seien 21 Betriebe in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) und Oranienburg (Landkreis Oberhavel) kontrolliert worden, teilte der Zoll am Montag mit. Die Kontrollen hätten vorwiegend in Nagelstudios und Gastronomiebetrieben stattgefunden. Mehrere Fluchtversuche seien vereitelt worden. Insgesamt habe der Zoll den Aufenthaltsstatus von 82 Personen ermitteln und diese zu ihren Arbeitsverhältnissen befragen können.

„Obwohl die Kontrollen keine Anhaltspunkte für Menschenhandel und Ausbeutung der Arbeitskraft ergaben, konnte neben der Festnahme des Gesuchten auch eine ganze Reihe anderer Verstöße von den Zöllnerinnen und Zöllnern aufgedeckt werden“, sagte Andreas Graf, Pressesprecher des Hauptzollamts Potsdam. Eingeleitet worden seien demnach 34 Strafverfahren - unter anderem wegen des illegalen Aufenthalts der vietnamesischstämmigen Arbeiter und Beihilfe zum Missbrauch von Ausweispapieren. Bisher 23 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien etwa wegen Verstößen gegen die Vorschriften zum Mindestlohn, der illegalen Beschäftigung von Ausländern sowie der Meldepflicht gegenüber den Sozialversicherungsträgern angestoßen worden.

Die Kontrollen fanden in der vergangenen Woche zwischen 31. Mai und 5. Juni als Teil der sogenannten „Joint Action Days“ statt. Dabei handelte es sich um eine von der europäischen Polizeibehörde Europol koordinierte Aktion, die EU-weit durchgeführt wurde.

Schleuser auf der A13 gefasst

Am Samstagnachmittag deckten Beamte der

Polizei Brandenburg und der Bundespolizei bei Ruhland die mutmaßliche Einschleusung von sieben afghanischen Staatsangehörigen auf.





Gegen 15 Uhr informierten Zeugen die Brandenburger Polizei über einen auf der Autobahn 13 in Richtung Berlin fahrenden LKW, auf dessen Ladefläche sich

Personen befinden sollen. Diese würden ihre Hände unter der Plane durchstrecken, um mit Winken auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem der Fahrer auf dem Rastplatz "Ruhlander Heide" den bulgarischen LKW anhielt und die Ladefläche seines Planen-LKW öffnete, sprangen sieben Personen vom Auflieger und liefen in

ein angrenzendes Waldstück.





Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg sowie der Bundespolizei fahndeten daraufhin nach den Personen. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach einem weiteren Zeugenhinweis konnten die Beamten die Flucht der sieben Personen gegen 16:30 Uhr in Ruhland stoppen. Die zwei 19-Jährigen sowie fünf Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren konnten keine Personaldokumente vorlegen und gaben an, afghanische Staatsangehörige zu sein.





Die Bundespolizei übernahm die unerlaubt eingereisten Personen vor Ort und brachte sie gemeinsam mit dem LKW-Fahrer zur Dienststelle nach Forst. In Abstimmung mit dem Jugendamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz übergaben die Beamten die drei 16- und zwei 17-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntag einer Jugendeinrichtung. Die beiden 19-jährigen Männer äußerten Asylgesuche und wurden am Sonntag an die Zentrale Ausländerbehörde in

Eisenhüttenstadt übergeben.





Gegen alle sieben Personen leitete die Bundespolizei Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ein. Gegen den LKW-Fahrer leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 56-jährige bulgarische Staatsangehörige seine

Fahrt nach Dänemark samt der geladenen Möbel fortsetzen.

Zehlendorf: Dachstuhl eines Reihenhauses in Flammen

Die Berliner Feuerwehr musste am Montagvormittag am Heppenheimer Weg in Zehlendorf anrücken. Dort brannte das ausgebaute Dachgeschosses eines Reihenhauses. Der Alarm ging um 11.21 Uhr ein. Laut eines Sprechers wurde niemand verletzt. Alle Personen hätten sich im Vorfeld in Sicherheit gebracht. Aktuell werde versucht zu verhindern, dass sich die Flammen auf die anderen Häuser ausweiten.

„Wegen der großen Hitze ist der Einsatz sehr personalintensiv“, so der Sprecher weiter. Die Schutzkleidung, die Flammen und letztlich das Wetter würden den Einsatz sehr kräftezehrend machen, weshalb die Feuerwehr mit 70 Mitarbeitern im Einsatz ist, die mit Sicherheit noch einmal abgelöst werden müssten.

Drei Jahre altes Kind in Tegeler See fast ertrunken

Rettungsschwimmer haben am Sonntagnachmittag ein drei Jahre altes Kind vor dem Ertrinken gerettet. Um etwa 15.50 Uhr wurden die Rettungsschwimmer der DLRG- Station an der Scharfenberger Enge am Tegeler See von Passanten alarmiert. Ein Kind war einige Zeit unter Wasser geraten. Es wurde aus dem Wasser geholt und den Rettungsschwimmern übergeben. Sie leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein und alarmierten einen Notarzt. Alarmiert wurde auch der DLRG-Arzt von einer naheliegenden Rettungsstation, der nach kurzer Zeit vor Ort war. Die Berliner Feuerwehr brachte das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Baumschulenweg: Transporter stürzt Böschung herunter

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen am Montagmorgen an der Späthstraße in Baumschulenweg ist ein Kleintransporter eine Böschung heruntergestürzt. Auf Fotos vom Unfallort ist zu sehen, dass der Transporter auf dem Dach zum Stehen kam. Der Technische Dienst der Feuerwehr sei im Einsatz, wie die Feuerwehr bei Twitter meldete. Die Kräfte seien am Morgen bereits bei acht Unfällen im Einsatz gewesen, bei denen es teilweise Schwerverletzte gegeben habe, hieß es weiter.

#Verkehrsunfall in #Baumschulenweg

Unfall mit 2 Fahrzeugen In der #Späthstraße. Ein Kleintransporter stürzte eine Böschung herunter. #Technischer_Dienst im Einsatz.

Heute war die @Berliner_Fw bereits bei 8 Unfällen mit teils Schwerverletzten im Einsatz.

Fahren Sie vorsichtig! pic.twitter.com/5fIfqzPwQn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 7, 2021

A100: Motorradfahrer liefert sich Rennen auf Stadtautobahn

Eine Zivilstreife der Berliner Polizei hat bereits am Samstagabend einen Motorradfahrer auf der Stadtautobahn A100 gestoppt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, habe sich der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen mit einem Auto geliefert und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Eine Zivilstreife unserer #23Ehu kontrollierte Samstagabend einen Motorradfahrer auf der #BAB100, der sich zuvor mit stark überhöhter Geschwindigkeit mit einem Autofahrer duellierte und dabei Andere gefährdete.



Anzeige ✔️

🏍 sichergestellt ✔️



^tsm pic.twitter.com/ols0CIGpP2 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 7, 2021

Brennende Fahrzeuge in Lankwitz und Moabit

Am Sonntagnachmittag brannte in Lankwitz ein Kleinfahrzeug. Gegen 16.20 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Friedrichrodaer Straße gerufen, da dort ein sogenanntes Mopedauto der Marke Brandis in Flammen stand. Es brannte vollständig aus. Ein vor dem Fahrzeug abgestellter VW und ein hinter dem Gefährt geparkter Skoda wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Abend wurde die Feuerwehr auch nach Moabit alarmiert. Ein Anwohner der Dreysestraße meldete zunächst um kurz nach 20 Uhr einen brennenden Busch an der Parkfläche vor dem dortigen Wohngebäude. Das Feuer griff anschließend auf einen geparkten VW über, der dadurch stark beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.

Gebüsch brennt in Hohenschönhausen

Foto: Thomas Peise

In der Nacht brannten in der Falkenberger Chaussee in Hohenschönhausen Gebüsch und Unterholz. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.