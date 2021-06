In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 8. Juni.

Blaulicht-Blog Glücksspiel-Razzia in Hotel am Adenauerplatz

Razzia in Hotel in Charlottenburg

Die Berliner Polizei ist am späten Montagabend zu einer Razzia an den Adenauerplatz in Charlottenburg ausgerückt. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurden 160 Zimmer eines Hotels durchsucht. Es gehe um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Etwa 300 Beamte waren im Einsatz. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft wollen im Verlauf des Dienstags über den Verlauf und den Hintergrund der Razzia informieren.