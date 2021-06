Kurfürstendamm in Berlin: Zwei Unfälle und Verletzte nach Verfolgungsjagd

Ein Autofahrer lieferte sich am Sonnabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Folge: Mehrere Unfälle und Verletzte.

Berlin. Auf dem Kurfürstendamm ereigneten sich am Sonnabendabend gleich zwei Autounfälle mit Streifenwagen der Berliner Polizei. Zunächst sei den Beamten des ersten Wagens gegen 23.10 Uhr ein Mietwagen aufgefallen, der deutlich zu schnell in Richtung Breitscheidplatz gefahren sei, wie es von der Polizei am Sonntag hieß. Anstatt wie aufgefordert anzuhalten, sei der 23 Jahre alte Fahrer nach links auf die Uhlandstraße abgebogen und soll dann auf Höhe der Grolmannstraße die Kontrolle verloren haben.

Dabei sei es zum „Zusammenstoß mit dem hinterherfahrenden Funkwagen“ gekommen, wie es weiter heißt. Beamte hätten den Fahrer dann beim Versuch, zu Fuß zu fliehen, gestoppt. Nachdem er in Ohnmacht gefallen sei, habe man ihn ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die drei anderen Insassen des Wagens im Alter von 22 bis 26 Jahren hätten eine ärztliche Behandlung abgelehnt. Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt.

Lesen Sie auch: Porsche kracht in Hermsdorf gegen Hauswand - Verletzte

Zweiter Streifenwagen stößt ebenfalls mit Auto zusammen

Ein zur Verstärkung gerufener zweiter Streifenwagen baute ebenfalls einen Unfall. Von der Lietzenburger Straße kommend stieß er an der Kreuzung Kurfürstendamm und Uhlandstraße mit dem Wagen eines ebenfalls 23-Jährigen zusammen, der in westlicher Richtung fuhr. „Der Funkstreifenwagen drehte sich nach dem Zusammenstoß um 180 Grad und prallte gegen einen Ampelmast“, so die Polizei weiter.

Der Streifenwagen war ebenfalls in einen der Unfälle involviert.

Foto: Morris Pudwell

Auch hierbei wurden beide Insassen des Streifenwagens sowie der Fahrer des anderen Autos leicht verletzt, sein Beifahrer erlitt keinen Schaden.

Gegen den Fahrer des Mietwagens, dessen Flucht laut Polizei ursächlich für beide Unfälle ist, wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfall mit verletzen Personen und mutmaßlicher Beeinflussung durch Rauschmittel oder Medikamente ermittelt.

Raser in Berlin - mehr zum Thema:

Gewerkschaft fordert schärfere Regeln für Mietwagenfirmen

Nach der Verfolgungsjagd forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schärfere Regeln für Mietwagenfirmen. Berlin dürfe nicht länger „Spielwiese für Möchtegernrennfahrer sein, die auf unseren Straßen Fast & Furious spielen“, teilte der Sprecher Benjamin Jendro mit. Car-Sharing-Firmen müssten mehr Verantwortung übernehmen oder per Gesetz dazu gezwungen werden. Erforderlich sei eine PS-Obergrenze für junge Fahrer sowie eine Polizei-Spezialtruppe, die sich intensiv um das Problem kümmert. Den Verletzten wünschte Jendro alles Gute.

In der Berliner Innenstadt kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Rasern. Bei einem illegalen Autorennen auf dem Kurfürstendamm wurden im August 2020 eine unbeteiligte Frau und ihre Tochter schwer verletzt.

Im Jahr 2016 kam ein Autofahrer ums Leben, als zwei Männer sich ein rücksichtsloses Rennen lieferten. An einer Kreuzung rammte einer das unbeteiligte Auto. Dessen Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail