Berlin-Wedding: Radfahrer bei Unfall verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 5. Juni.

Wedding: Radfahrer bei Unfall verletzt

Auf der Barfussstraße in Wedding ist es am Freitag zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer erlitt durch den Aufprall auf den Pkw schwere Verletzungen. Er soll notoperiert worden sein. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Der Unfalldienst und ein Gutachter sicherten am Abend Spuren am Unfallort. Die Straße musste mehr als drei Stunden gesperrt werden.

Kreuzberg: Verletzte Personen nach Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung wurden mehrere Personen verletzt.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Park am Gleisdreick in Kreuzberg gekommen. Es soll zwei verletzte Personen gegeben haben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Mehrere Personen wurden an den Yorckbrücken überprüft. Es ist derzeit nicht bekannt, ob es Festnahmen gegeben hat.

Oberhavel: Feuerwehr löscht Brand in Einfamilienhaus

Die Feuerwehr löschte in Oberhavel einen Brand.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht in die Luchstraße nach Velten im Landkreis Oberhavel alarmiert worden. Dort brannte es im Dachbereich eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

