Transporter erfasst Motorrad: Biker schwer verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Marzahn von einem linksabbiegenden Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Der 34 Jahre alte Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 41-jährige Motorradfahrer war am Donnerstagmorgen auf der Märkischen Allee unterwegs, als er von dem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst wurde. Er wurde bei dem Zusammenprall schwer am Kopf sowie am Arm und Bein verletzt. Der 34 Jahre alte Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Die Märkische Allee musste wegen des Unfalls in Richtung Ahrensfelde für mehrere Stunden gesperrt werden.

