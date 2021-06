Berlin-Charlottenburg: Auto kippt nach Unfall auf die Seite

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 4. Juni.

Charlottenburg: Auto kippt nach Unfall auf die Seite

Bei der Kollision zweier Autos am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Charlottenburg ist eins der Fahrzeuge auf die Seite gekippt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es zu dem Unfall, weil ein 47 Jahre alter Autofahrer auf dem Kaiserdamm in Fahrtrichtung Kaiserdammbrücke auf den rechten Fahrstreifen wechselte und dann mit dem Auto eines 33-Jährigen kollidierte. In der Folge des Unfalls kippte der Wagen des 47-Jährigen auf die Seite, rutschte mehrere Meter weiter und blieb auf der Fahrerseite liegen. In dem Fahrzeug befand sich noch eine 27 Jahre Mitfahrerin, die leicht am Kopf verletzt wurde und zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Die schwangere Beifahrerin des 33-Jährigen kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus und wurde von dort nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Wegen des Unfalls und der anschließenden Unfallaufnahme blieb der Kaiserdamm in westlicher Richtung zwischen Schloßstraße und Wundtstraße bis 0.20 Uhr komplett gesperrt.

Prenzlauer Berg: Feuerwehr löscht Dachbrand

An der Straße Am Märchenbrunnen in Prenzlauer Berg (Pankow) hat es am Freitagmorgen auf dem Dach eines dreigeschossigen Fabrik- und Bürogebäudes gebrannt. Die Berliner Feuerwehr wurde laut eines Sprechers um 8.06 Uhr alarmiert und war um kurz vor zehn Uhr mit 41 Kräften im Einsatz. Die Lage habe sich allerdings bereits wieder entspannt. Verletzt worden sei nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Hellersdorf: Frauen rassistisch beleidigt und geschlagen

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen gegen einen 56-jährigen Mann aufgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der stark alkoholisierte Mann zwei 32- und 33-jährige Frauen, die sich in der Suhler Straße in Hellersdorf mit ihren Kindern auf einem Spielplatz aufhielten, beleidigt haben. Nach einem Wortgefecht soll er dann mit einer Faust der Älteren ins Gesicht und der Jüngeren auf den Oberarm geschlagen haben. Anschließend verließ er den Ort. Als die Polizisten eintrafen und den Sachverhalt klärten, kam der Tatverdächtige aus einem der anliegenden Häuser und wurde durch die Frauen wiedererkannt. Der bei ihm durchgeführte Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde in einem Polizeigewahrsam durchgeführt. Danach wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Marzahn: Transporter erfasst beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 7 Uhr in Marzahn bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 41 Jahre alte Kawasaki-Fahrer auf der Märkischen Allee von einem entgegenkommenden Transporter, der links in Richtung Springpfuhlpark abbog, erfasst. Der Motorradfahrer erlitt Bein- und Kopfverletzungen. Der Transporter-Fahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme war die Märkische Allee an der Unfallstelle in Richtung Ahrensfelde für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 3 (Ost) aufgenommen.

Oder-Spree: Autofahrer prallt gegen Baum

Ein 49-Jähriger ist auf einer Straße bei Reichenwalde (Oder-Spree) mit dem Auto gegen einen Alleebaum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei in Potsdam am Freitag mitteilte, besteht für ihn jedoch keine Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen war er Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Zusammenprall wurde er in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail