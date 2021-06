Auto durchbricht Zaun einer Kita - zwei Schwerverletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 2. Juni.

Charlottenburg: Auto durchbricht Zaun einer Kindertagesstätte

Ein 77 Jahre alter Mann hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist damit durch den Zaun einer Kindertagesstätte in Charlottenburg gebrochen. Anschließend sei sein Auto am Dienstagnachmittag mit einem Baum auf dem Kitagelände im Popitzweg kollidiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer und seine 70 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Warum der 77-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Unfalls seien keine Kinder mehr in der Kita gewesen, hieß es.

Westend: Kleintransporter durch Feuer beschädigt

Bei einem Brand wurde in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug in Westend beschädigt. Ein Passant bemerkte gegen 23.45 Uhr einen Feuerschein auf der Ladefläche des in der Waldschulallee geparkten Kleintransporters. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen, bevor sie auf die Fahrerkabine übergriffen. Verletzt wurde niemand. Erste Recherchen ergaben, dass der Mercedes Sprinter im November des vergangenen Jahres in Dahlem gestohlen worden war. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung übernommen.