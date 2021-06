Auto durchbricht Zaun einer Kita: Zwei Schwerverletzte

Berlin. Ein 77 Jahre alter Mann hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist damit durch den Zaun einer Kindertagesstätte in Berlin-Charlottenburg gebrochen. Anschließend sei sein Auto am Dienstagnachmittag mit einem Baum auf dem Kitagelände im Popitzweg kollidiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer und seine 70 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Warum der 77-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Unfalls seien keine Kinder mehr in der Kita gewesen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-830213/2