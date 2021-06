Polizeieinsatz in Senatsgesundheitsverwaltung

Am Dienstagabend hat es in der Senatsgesundheitsverwaltung in der Oranienstraße in Kreuzberg einen Polizeieinsatz gegeben.

Zuvor hatte ein unbekannter Mann einen dort tätigen Bundeswehrsoldaten niedergeschlagen, wie Polizeisprecher Thilo Cablitz der Berliner Morgenpost sagte. Er bestätigte einen Bericht der "BZ".

Die Polizei begehe jetzt das Gebäude, so Cablitz, um den oder die Tatverdächtige zu suchen. Zudem werde der Bundeswehrsoldat zurzeit vernommen, um einen möglichen Hintergrund für die Tat abzuklären. Bislang sind Identität und Motiv des Täters noch unklar.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat dem Bericht zufolge einen Termin abgebrochen und soll in ihre Behörde gefahren sein.