In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 1. Juni.

Pankow: Rollerfahrer stirbt bei Unfall

Ein 66 Jahre alter Mann ist am Montagabend bei einem Unfall im Berliner Bezirk Pankow gestorben. Er sei mit einem Roller auf der Blankenfelder Chaussee gefahren und dabei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Daraufhin sei er mit einem Laternenmast kollidiert, wobei er sich schwere Verletzungen zugezogen habe. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen der Einsatzkräfte sei der Rollerfahrer noch an der Unfallstelle gestorben.

Zehlendorf: Schwer verletzte Person bei Unfall

Bei einem Unfall in Zehlendorf ist eine Person am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Das Fahrzeug habe sich an einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache überschlagen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund der Bergungsarbeiten sei es zu Einschränkungen im Straßenverkehr gekommen, die jedoch bereits eine Stunde nach dem Unfall aufgehoben waren.

Reinickendorf: Vier brennende Autos - Verdacht auf Brandstiftung

Nach dem Brand von vier Autos in Reinickendorf hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Nachdem die Autos gelöscht waren, habe ein technischer Defekt als Ursache für den Brand ausgeschlossen werden können, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

In Berlin werden immer wieder abgestellte Autos von Unbekannten angezündet. Zuletzt brannten am Samstag zwei Autos in den Berliner Ortsteilen Prenzlauer Berg und Staaken. Auch in diesen Fällen konnte der Verdacht der Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

