Flughafen BER: Außerplanmäßige Landung - Bundespolizei im Einsatz

Am Flughafen BER ist am Sonntagabend eine Ryanair-Maschine außerplanmäßig gelandet. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Berlin/Schönefeld. Am Flughafen BER ist es am Sonntagabend zur außerplanmäßigen Landung einer Ryanair-Passagiermaschine gekommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei Berlin. Demnach handele es sich um einen Flieger, der von Dublin ins polnische Krakau fliegen sollte. Zuerst hatte die "B.Z." über den Vorfall berichtet.

Der Landegrund werde derzeit von Einsatzkräften der Bundespolizei geprüft, so die Sprecherin. Nähere Angaben zum Einsatz wollte sie zunächst nicht machen. Die Maschine stehe derzeit auf einer Sonderposition. Die Passagiere hätten das Flugzeug verlassen können und würden sich derzeit in Flughafengebäude befinden. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Der Einsatz dauerte auch am späten Sonntagabend noch an.